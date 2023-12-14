Kur’an-ı Kerim’i yırtma girişiminde bulunan şahıs tutuklandı! Linçten polis kurtardı

14 Aralık 2023 00:21 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 00:26

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir kişi Kur'an-ı Kerim'i yırtma girişiminde bulunan şahıs tutuklandı. İ.B'nin (34) 2. Cadde'de elindeki Kur'an-ı Kerim'i yırttığı ve küfrettiği bilgisi üzerine çevredekiler tepki gösterdi. Bunun üzerine İ.B. polis ekiplerince Kaymakamlık binasına götürüldü. Olaya tepki gösterenler, Kaymakamlık binası önünde toplandı.

ÖFKELİ KALABALIK SAKİNLEŞTİRİLMEYE ÇALIŞILDI

Kaymakam Cihat Koç beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir ile halka megafonla seslenerek "Şunu bilin ki ben de buradaki polis arkadaşlarımız da aynı şeyi hissediyoruz. Yapılan hakaret, bizim de Kur'an'ımıza yapılan hakaret ama buna tepki göstermek, taşkınlık yaparak, sizin kadar hassas olan polisimize saldırarak olmaz. Burası bir hukuk devleti. Herkes kendi kuralını uygulayamaz. Kanun gereğini yapacak. Biz de takipçisi olacağız." dedi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kalabalığın dağılmasının ardından gözaltına alınan İ.B, Kaymakamlık binasından çıkarılarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Birçok suçtan kaydığı bulunduğu öğrenilen İ.B'nin uyuşturucu kullandığı iddia edildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B., Silopi Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan İ.B., "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan" tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 15.00 sıralarında Silopi Kaymakamlığı önünde İ.B. adlı şahıs tarafından kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerime yırtma girişiminde bulunmuş olup ilgili kişi kaymakamlık girişindeki nöbetçi polisler tarafından müdahale edilerek engellenmiştir. Olayı ve şahsı protesto etmek amacıyla kaymakamlık önünde toplanan çok sayıda vatandaş, bir süre sonra olaysız olarak dağılmıştır. İlgili şahıs gözaltına alınarak adli ve idari tahkikata başlanmıştır" denildi.