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Kurban Bayramı tatili için yola döküldüler! 43 ilin geçiş güzergahında trafik kilitlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kurban Bayramı tatili için yola döküldüler! 43 ilin geçiş güzergahında trafik kilitlendi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna sebep oldu.

43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de Kurban Bayramı arefesinde de araç trafiği artarak yoğunlaştı. Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

EKİPLER DENETİM YAPIYOR

Trafik akışının aksamaması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kara yolunun farklı noktalarında denetimlerini sıklaştırdı. Uygulama noktalarında sürücü ve yolcuların GBT sorgulaması gerçekleştirildi. Ekipler, radar destekli hız kontrollerinin yanı sıra, kavşak noktalarında emniyet kemeri, sürücü belgesi ve araç muayenesi gibi birçok konuda kontroller yaptı.

Karayolları ekipleri ise Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri güzergahlarında bulunan bazı kavşakları araç trafiğine geçici olarak kapattı. Trafik yoğunluğunun gece geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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