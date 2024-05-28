Kuşadası açıklarında korkutan deprem! Kandilli son dakika duyurdu, çevre illerden hissedildi
Düzenleyen: Baki Sancak- Güncelleme:
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Kuşadası açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli İzmir ve Aydın'dan hissedilen depreme ilişkin son dakika verileri açıkladı.
Ege'de hareketlilik devam ediyor... Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından bu kez Kuşadası açıklarında deprem oldu. Saat 20:42'de meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.
KUŞADASI AÇIKLARINDA DEPREM
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Kuşadası açıklarındaki Sisam Adasında 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. İzmir ve Aydın'dan hissedilen deprem yerin 6.1 km derinliğinde meydana geldi.
Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem