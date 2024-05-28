Kuşadası açıklarında korkutan deprem! Kandilli son dakika duyurdu, çevre illerden hissedildi

Ege'de hareketlilik devam ediyor... Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından bu kez Kuşadası açıklarında deprem oldu. Saat 20:42'de meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

KUŞADASI AÇIKLARINDA DEPREM

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Kuşadası açıklarındaki Sisam Adasında 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. İzmir ve Aydın'dan hissedilen deprem yerin 6.1 km derinliğinde meydana geldi.

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