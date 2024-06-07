Kütahya'da okul inşaatında göçük: 5 yaralı

Mehmet Şimşek: Zorunlu deprem sigortası en kısa zamanda devreye girecek

Mehmet Şimşek: Zorunlu deprem sigortası en kısa zamanda devreye girecek

Kütahya'da yapımı devam eden okul inşaatına beton dökülürken göçük meydana geldi. Feci olayda 5 işçi yaralandı.

Kütahya merkez Asım Gündüz Caddesi üzerinde alınan bilgiye göre durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

5 İŞÇİ GÖÇÜKTEN ÇIKARILDI

Yıkılıp yenilenmekte olan Abdurrahman Paşa İlkokulu inşaatında, beton atıldığı sırada göçük meydana geldi. Bu sırada 5 işçi göçük altında kaldı. Göçük altında kalan işçiler vatandaş ve ekiplerin çalışması sonucu göçükten çıkartıldı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayla alakalı geniş çaplı soruşturma başlattı.