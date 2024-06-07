Kütahya'da okul inşaatında göçük: 5 yaralı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kütahya'da yapımı devam eden okul inşaatına beton dökülürken göçük meydana geldi. Feci olayda 5 işçi yaralandı.
Kütahya merkez Asım Gündüz Caddesi üzerinde alınan bilgiye göre durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
5 İŞÇİ GÖÇÜKTEN ÇIKARILDI
Yıkılıp yenilenmekte olan Abdurrahman Paşa İlkokulu inşaatında, beton atıldığı sırada göçük meydana geldi. Bu sırada 5 işçi göçük altında kaldı. Göçük altında kalan işçiler vatandaş ve ekiplerin çalışması sonucu göçükten çıkartıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayla alakalı geniş çaplı soruşturma başlattı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı