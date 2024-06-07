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Kütahya'da okul inşaatında göçük: 5 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kütahya'da yapımı devam eden okul inşaatına beton dökülürken göçük meydana geldi. Feci olayda 5 işçi yaralandı.

Kütahya merkez Asım Gündüz Caddesi üzerinde alınan bilgiye göre durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya'da okul inşaatında göçük: 5 yaralı - 1. Resim

5 İŞÇİ GÖÇÜKTEN ÇIKARILDI

Yıkılıp yenilenmekte olan Abdurrahman Paşa İlkokulu inşaatında, beton atıldığı sırada göçük meydana geldi. Bu sırada 5 işçi göçük altında kaldı. Göçük altında kalan işçiler vatandaş ve ekiplerin çalışması sonucu göçükten çıkartıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayla alakalı geniş çaplı soruşturma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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