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Kütahya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kütahya, Tavşanlı, Kaza, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kütahya'da şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolcu otobüsü devrildi. Olay yerinde ilk tespitlere göre 13 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kütahya'da Tavşanlı ilçesinden Emet ilçesine yolcu taşıyan R.İ yönetimindeki 43 AFF 02 plakalı yolcu minibüsünde yürek yakan bir kaza meydana geldi.

Kütahya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, çok sayıda yaralı var - 1. Resim

ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Esentepe Mahallesi Galericiler Sitesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sürüklenerek şarampole yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Kütahya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, çok sayıda yaralı var - 2. Resim

13 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçta sıkışan yaralılar kurtarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı. 13 kişinin yaralandığı kazada yaralanan İ.Ö, G.N, H.A, A.A, A.Ö, F.Y, K.A, İ.İ, F.K, M.G, M.Y, A.Ö ve S.Ş. isimli yolcular ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan ve Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, çok sayıda yaralı var - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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