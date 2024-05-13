Kuvvetli yağış okulları tatil ettirdi! Antakya ve Defne'de eğitime ara verildi

Hatay yağmura teslim oldu. Metrekareye 20 kilogram yağış düştü, dereler taştı yoları su bastı. Çok sayıda ekip harekete geçti, bölgede çalışmalar devam ederken valilikten de açıklama geldi. Tedbir amaçlı olarak Antakya ve Defne'de eğitime 1 günlüğüne ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Hatay dün sabah itibariyle sağanağa teslim oldu. Derelerin debisi arttı, yollarda araçlar mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar üstüne ihbar geldi. Yetkililer harekete geçti, çok sayıda ekip çalışma başlattı. Sağanak sonrası İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde AFAD Kriz Masası Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası tedbir amaçlı olarak iki ilçede okulların bir günlüğüne tatil edildiği duyuruldu.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarlara müdahale edildiğini dile getirerek “Bütün personel 24 saat esasına göre sahada görev yapmaktadır. Kuvvetli yağışla birlikte yer yer dereler, yer yerde suların geçişken olduğu vatandaşlarımızın mahsur kaldığına dair ihbarlar geldi. Şu ana kadar bunların hepsine müdahale ettik ve kurtardık. Hatta şunu söyleyebilirim; evlerini su basan vatandaşlarımızı da alarak güvenli yerlerde konaklamalarını sağlıyoruz. Şehrimizde herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir” dedi.

METREKAREYE 20 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Metrekareye düşen yağışın an itibariyle 20 kilogramı bulduğuna dikkat çeken Vali Masatlı, “Kuvvetli yağışın bir skalası var, 21 kilogram ile 50 kilogram arası. Şu anda yağış miktarı 20 kilogramı bulmuş durumda ama net olarak bilmiyoruz. Yağmur kesilmeden de bunun net ölçümünü yapmamız şu an için mümkün değil ama kuvvetli yağış skalasına girmiş durumdayız” dedi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kuvvetli yağış Hatay’da Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yağışlı havanın Pazartesi günüde etkisini hissettirmesi bekleniyor. Hatay Valiliği de eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Söz konusu açıklamada, “Antakya ve Defne İlçelerimizdeki tüm okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.