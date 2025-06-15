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LGS'ye geç kalmayın! Bir milyon öğrenci 155 dakikada 90 soru çözecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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LGS&#039;ye geç kalmayın! Bir milyon öğrenci 155 dakikada 90 soru çözecek
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

8. sınıf öğrencileri LGS’de ter dökecek. İlk oturum 9.30, ikinci oturum 11.30’da başlayacak.

 Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, bugün düzenlenecek. Merkezî sınava 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvurdu. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde 13 okulda 37 salonda yapılacak. Katılım mecburiyetinin bulunmadığı imtihana girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek.

LGS’YE GEÇ KALMAYIN 

Türkiye saati ile 09.30’da başlayacak birinci oturumda öğrencilere toplam 50 soru sorulacak, 75 dakika süre verilecek. İkinci oturum ise saat 11.30’da başlayacak. Bu oturumda öğrencilere soru yöneltilecek ve 80 dakika süre verilecek. Oturumlar arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler okul bahçelerine çıkabilecek ve ihtiyaçlarını giderebilecek.

Merkezî sınav sonuçları, 11 Temmuz’da “meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos’ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1 ve 2’nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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