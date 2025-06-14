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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS'ye girecek öğrencilere başarı mesajı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan LGS&#039;ye girecek öğrencilere başarı mesajı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın LGS'ye girecek öğrencilere yönelik başarı mesajı paylaştı. Erdoğan "Yarın sabah LGS'ye girecek evlatlarımıza başarılar diliyor, her birini gözlerinden öpüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS'ye girecek öğrencilere başarı mesajı - 1. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın sabah LGS'ye girecek evlatlarımıza başarılar diliyor, her birini gözlerinden öpüyorum. Sınavın genç kardeşlerim ve kıymetli aileleri için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabb'im zihin açıklığı versin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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