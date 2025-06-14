Erdoğan-Trump görüşmesi gerçekleşti! "Türkiye çatışmaları önlemek için elinden geleni yapmaya hazır"

İsrail'in İran'a hava saldırıları başlatması Orta Doğu'da büyük bir savaş riskini beraberinde getirdi. Bölgede çatışmalar hız kesmeden devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin çatışmaların kontrol dışı tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Erdoğan, Türkiye’nin İran-İsrail gerilimini yakından takip ettiğini belirterek, nükleer müzakerelerin anlaşmazlığın çözümünde tek yol olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı, ABD’nin nükleer müzakerelerin sürdürülmesi gerektiği yönündeki görüşünü desteklediklerini ifade etti.

"TÜRKİYE ELİNDE GELENİ YAPMAYA HAZIR"

Ayrıca Erdoğan, Türkiye’nin çatışmaların kontrol dışı tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyledi.

NE OLDU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.