Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile görüştü
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesinde İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in İran'a hukuksuz saldırılarını en kuvvetli şekilde telin ettiğini belirterek, İran halkına can kayıpları nedeniyle başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile görüştü - 1. Resim

İRAN'A BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in İran’a yönelik hukuksuz saldırılarını en kuvvetli şekilde telin ettiğini belirtirken İran halkına can kayıpları nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

İSRAİL'İN SALDIRILARINA SERT TEPKİ

Erdoğan, İsrail’in saldırılarının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu, tüm bölgeyi ateşin içine çekmeyi amaçladığını, Netanyahu’nun saldırılarla nükleer müzakere sürecini sabote etmeye teşebbüs ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile görüştü - 2. Resim

GAZZE SOYKIRIMINA VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in İran’a yönelik saldırılarla dünyanın dikkatini Gazze’deki soykırımdan uzaklaştırmaya çalıştığını ifade etti.

NÜKLEER ANLAŞMA İÇİN MASA İŞARET EDİLDİ 

Erdoğan, Türkiye’nin Natanz’daki tesiste nükleer sızıntı ihtimaline ilişkin gelişmeleri yakından izlediğini, nükleer anlaşmazlığın tek çözümünün diplomatik süreçler olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Güney Pars doğalgaz sahası vuruldu! İran'a bir ağır saldırı dahaTürkiye'nin ilk yurt dışı obüs ihracatıydı! Şimdi de ilk kez Avrupa'ya satılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Kürecik radar üssünde İsrail'e destek" iddialarına jet yalanlama! NATO vurgusu dikkat çekti - GündemKürecik radar üssü iddialarına jet yalanlamaTürkiye'nin kırmızı çizgisi! Rumlar 'hayır' dedi, KKTC haksızlığa uğruyor - GündemTürkiye'nin kırmızı çizgisi!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Orta Doğu mesaisi! Selman ve 2. Abdullah ile görüştü - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Orta Doğu mesaisi!Pazarda alışveriş kavgası meydan savaşına döndü - GündemPazarcıların kavgası meydan muharebesine döndüProfesörden canlı yayında Osmanlı tokadı canlandırması! Bir izleyen bir daha izliyor - GündemCanlı yayında Osmanlı tokadı canlandırması!Kiracılar isyan etti! Hem ayakkabıları hem kargoları çalındı, yapan da tanıdık çıktı - GündemKiracılar isyan etti! Hem ayakkabıları hem kargoları çalındı, yapan da tanıdık çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...