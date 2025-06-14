Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı 14 Haziran 2025 18:48 - Güncelleme: 14 Haziran 2025 19:01 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesinde İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in İran'a hukuksuz saldırılarını en kuvvetli şekilde telin ettiğini belirterek, İran halkına can kayıpları nedeniyle başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. İRAN'A BAŞSAĞLIĞI Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in İran’a yönelik hukuksuz saldırılarını en kuvvetli şekilde telin ettiğini belirtirken İran halkına can kayıpları nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. İlgili Haber Güney Pars doğalgaz sahası vuruldu! İran'a bir ağır saldırı daha İSRAİL'İN SALDIRILARINA SERT TEPKİ Erdoğan, İsrail’in saldırılarının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu, tüm bölgeyi ateşin içine çekmeyi amaçladığını, Netanyahu’nun saldırılarla nükleer müzakere sürecini sabote etmeye teşebbüs ettiğini belirtti. İlgili Haber İran'a açık tehdit! Çok yakında hepsini vuracağız GAZZE SOYKIRIMINA VURGU Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in İran’a yönelik saldırılarla dünyanın dikkatini Gazze’deki soykırımdan uzaklaştırmaya çalıştığını ifade etti. İlgili Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Orta Doğu mesaisi! Selman ve 2. Abdullah ile görüştü NÜKLEER ANLAŞMA İÇİN MASA İŞARET EDİLDİ Erdoğan, Türkiye’nin Natanz’daki tesiste nükleer sızıntı ihtimaline ilişkin gelişmeleri yakından izlediğini, nükleer anlaşmazlığın tek çözümünün diplomatik süreçler olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru