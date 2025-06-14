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İran'a açık tehdit! Çok yakında hepsini vuracağız

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İran&#039;a açık tehdit! Çok yakında hepsini vuracağız
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı yeni açıklamada, "Çok yakında İsrail Hava Kuvvetleri'nin uçaklarını Tahran semalarında göreceksiniz. (İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney) Ayetullah rejiminin her noktasını ve her hedefini vuracağız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada, İran'daki "Ayetullah rejiminin her hedefini" vuracakları tehdidinde bulunarak, İsrail saldırılarının Tahran'ın nükleer programına "gerçek bir darbe" vurduğunu söyledi.

İran'a açık tehdit! Çok yakında hepsini vuracağız - 1. Resim

NÜKLEER PROGRAM DARBE VURGUSU

Netanyahu, İsrail'in İran askeri ve nükleer tesislerini hedef alan hava saldırısının ikinci gününde bir video açıklamasında, "Ayetullah rejiminin her yerini, her hedefini vuracağız" dedi. Başbakan, Cuma gününden bu yana "Nükleer programlarına gerçek bir darbe indirdik" diye ekledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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