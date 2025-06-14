İran'a açık tehdit! Çok yakında hepsini vuracağız

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 14 Haziran 2025 18:00 - Güncelleme: 14 Haziran 2025 18:15 - Güncelleme:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı yeni açıklamada, "Çok yakında İsrail Hava Kuvvetleri'nin uçaklarını Tahran semalarında göreceksiniz. (İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney) Ayetullah rejiminin her noktasını ve her hedefini vuracağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru