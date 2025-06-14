Pakistan'dan çarpıcı açıklama: İran'ı saldırılardan önce biz uyardık!

Pakistan, İsrail'in İran'a yönelik ölümcül saldırılarından günler önce Tahran’ı uyardığını resmen açıkladı.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılardan günler önce Tahran'a istihbarat verdiklerini açıkladı.

Bakan Asif, bu bilgiyi Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada duyurdu ve Müslüman ülkeleri İsrail'e karşı ortak hareket etmeye çağırdı.

"İRAN'A İSTİHBARATI PAKİSTAN VERDİ"

İslamabad'da konuşan Asif, Pakistan istihbaratının İran’a yönelik yaklaşan saldırılar konusunda önceden bilgi sağladığını belirtti. Bu açıklama, İran medyasında daha önce çıkan “dost bir ülke uyardı” haberlerini doğrular nitelikte oldu.

MÜSLÜMANLARA ÇAĞRI: BİRLEŞMEZSEK SIRAYLA HEDEF OLURUZ

Asif, İsrail’in Gazze, Yemen ve İran’a saldırılarının ardından, tüm Müslüman ülkelerin İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmesi gerektiğini savundu. “Eğer birleşmezsek, sırayla hepimizin kapısı çalınacak” dedi.

Bakan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) acil toplantı düzenlemesi çağrısında bulunarak, Müslüman dünyasının askeri olarak savunmasız bırakıldığını vurguladı.

İRAN'A DİPLOMATİK DESTEK

Pakistan, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıyı uluslararası hukukun açık ihlali olarak tanımladı. Birleşmiş Milletler’de de açıkça İsrail’i kınayan bir duruş sergileyen İslamabad, İran’ın kendini savunma hakkını tanıdığını ilan etti.

Bakan Attaullah Tarar ise yaptığı açıklamada, “Filistin davası bizim için kutsaldır. Her uluslararası platformda Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

İRAN MÜZAKERELERİ İPTAL ETTİ, İSRAİL TEHDİT ETTİ

İsrail’in saldırılarının ardından İran, Umman'da yapılması planlanan nükleer müzakerelere katılmayacağını açıkladı. Tahran, “saldırıların sürdüğü bir ortamda diplomasi anlamsızdır” diyerek süreci askıya aldı.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı, İran’ın füze saldırılarına devam etmesi durumunda “Tahran’ın yanacağı” tehdidinde bulundu.