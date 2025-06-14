İran’ın nükleer kalbine saldırdı! Korkutan açıklama geldi

İsrail, İran’ın yıllardır gizlilikle yürüttüğü nükleer programına doğrudan müdahale etti. Fordow ve Natanz’taki stratejik tesisler hedef alındı, bölgede patlamalar yaşandı. Tahran’dan gelen ilk açıklama, saldırının boyutunu gözler önüne serdi.

İran, İsrail’in düzenlediği hava saldırılarının ardından Fordow ve İsfahan’daki nükleer tesislerde sınırlı hasar meydana geldiğini açıkladı. Ancak uzmanlara göre tesisler tamamen imha edilmedi, uranyum zenginleştirme altyapısı büyük ölçüde ayakta kaldı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behrouz Kamalvandi, yaptığı açıklamada, "Hasar Fordow örneğinde herhangi bir kentsel hasara neden olmayan alanlarla sınırlıydı... İsfahan'da da alev alan depolarla ilgili birkaç noktaya saldırılar oldu" dedi. Kamalvandi ayrıca, "Hasar kapsamlı değildi ve kirlenme açısından endişelenecek bir neden yok" ifadelerini kullandı.

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NATANZ'DAKİ YÜZEY TESİSİ VURULDU, YERALTI SİSTEMİ KORUNDU

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ise İran’ın Natanz bölgesindeki yer üstü zenginleştirme tesisinin ciddi şekilde hasar gördüğünü bildirdi. Ancak yer altındaki gelişmiş santrifüjlerin bulunduğu alanların korunmuş olabileceği ihtimaller arasında.

ABD’li uzmanlara göre, Fordow gibi derin gömülü tesislerin yok edilmesi için gereken mühimmat İsrail’in envanterinde bulunmuyor. Silah Kontrol Derneği Direktörü Kelsey Davenport, "İsrail, ABD yardımı olmadan Fordow gibi sertleştirilmiş yerleri yok edemez" dedi.

İSRAİL'DEN SERT MESAJ: NÜKLEER PROGRAMIN KALBİNE VURDUK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise saldırıların ardından yaptığı açıklamada, "İran’ın nükleer zenginleştirme programının kalbine vurduk" ifadesini kullandı. Ancak Washington’daki uzmanlar, saldırıların programı tamamen durduracak düzeyde olmadığını belirtiyor.

Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü’nden Jeffrey Lewis, "Yer altı santrifüj üretim tesisleri sağlam kalmış görünüyor. Onlar üretime devam edebilir" dedi.

UAEA MÜFETTİŞLERİ ÇEKİLDİ

UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, tesislerde görev yapan denetçilerin güvenlik gerekçesiyle bölgeden çekildiğini açıkladı. Denetim eksikliğinin İran’ın nükleer programını daha az şeffaf hale getireceği yorumları yapılıyor.

Eski CIA yetkilisi Kenneth Pollack ise "İsraillilerin Fordow için farklı planları olabilir. Ancak tesisler hâlâ işler durumdaysa, saldırıların etkisi sınırlı kalacaktır" diye konuştu.

NÜKLEER YARIŞ YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden Jim Walsh, İsrail’in saldırısının İran içindeki nükleer silah yanlısı çevreleri cesaretlendirebileceğini belirterek, "Siyasi momentum bomba savunucularına kayacak" değerlendirmesini yaptı.