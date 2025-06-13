İran sert vurdu! Trump ve Netanyahu acil görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı 13 Haziran 2025 23:41 - Güncelleme: 13 Haziran 2025 23:47 - Güncelleme:

İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırılarına karşılık İran, İsrail'e 3 dalga halinde füze saldırısı gerçekleştirdi ve ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı. ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu, tırmanan gerilimi görüşmek üzere telefon görüşmesi yaptı

Dün gece, İsrail'den İran'a yönelik sert bir hava saldırısı başlatıldı. Halen devam eden saldırılarda az çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İran ise, İsrail'e yönelik 3 dalgadan oluşan bir füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı, Tel Aviv'in merkezinde birçok bina yerle bir oldu. TRUMP VE NETANYAHU GÖRÜŞTÜ Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail-İran gerilimine ilişkin son durumu ele aldığını bildirdi. İlgili Haber İsrail-İran arasında propaganda savaşı! Netanyahu'dan ayaklanma çağrısı, Hamaney'den İbranice tehdit İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan ve İran'ın karşı saldırılarıyla iyice artan gerilimin ele alındığı görüşmenin içeriğine ilişkin detaylı açıklamanın yapılması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş