İran'daki nükleer sızıntı Türkiye'yi tehdit ediyor mu? 85 milyon merak ediyordu, resmi açıklama geldi

İsrail’in İran’daki Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırısının ardından ortaya çıkan radyasyon sızıntısı Türkiye’de endişeye yol açtı. Ülkemizde radyasyon seviyelerinin artıp artmadığı merak edilirken, Nükleer Düzenleme Kurumu’ndan resmi açıklama yapıldı.

İsrail’in İran’daki Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırı sonrası bölgeden gelen radyasyon sızıntısı Türkiye’de endişeleri de beraberinde getirdi. 85 milyon vatandaşın merakla ettiği kritik soruyla ilgili Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) açıklamada bulundu.

TÜRKİYE'DE RADYASYON SEVİYESİ NORMAL Mİ?

NDK’dan yapılan açıklamada, Türkiye genelinde 239 istasyondan oluşan Radyasyon İzleme ve Uyarı Sistemi Ağı (RADİSA) sayesinde havadaki radyasyon seviyelerinin anlık ve sürekli olarak ölçüldüğü belirtildi. Kurum, 14 Haziran 2025 tarihi itibarıyla ülkemizde radyasyon seviyelerinde herhangi bir artışın olmadığını duyurdu.

Açıklamada, “Natanz Nükleer Yakıt Zenginleştirme Tesisi sahası dışında radyasyon seviyelerinde herhangi bir değişiklik gözlemlenmemiştir. Bu nedenle Türkiye’de nüfus ve çevre üzerinde herhangi bir radyolojik etki söz konusu değildir” ifadeleri yer aldı.

İRAN'DA SALDIRI SONRASI NÜKLEER SIZINTI

İran’ın Fordo ve İsfahan nükleer tesislerinde kısıtlı hasar olduğunu açıklamasının ardından, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Natanz Nükleer Tesisi’nde radyasyon ve kimyasal sızıntı ortaya çıktığını bildirmişti. Sızıntının gerekli önlemlerle kontrol altına alınabilecek seviyede olduğu kaydedilmişti.