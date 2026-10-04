Lütfü Türkkan'ın taraf olduğu dava da dosyada! Yargıda rüşvet soruşturması derinleşiyor

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının, İstanbul’daki bazı dava ve soruşturmalara maddi menfaat karşılığında hukuka aykırı şekilde müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bugüne kadar 8 şüpheli tutuklanırken, yurt dışında firari 2 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Dosyada isimleri geçen 5 hâkim ve Cumhuriyet savcısı görevden uzaklaştırıldı. Eski İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi Hâkimi B.K. rüşvet suçundan tutuklanırken, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın taraf olduğu davaya ilişkin dosya ayrılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca; rüşvet almak, rüşvet vermek, rüşvete aracılık etmek ile suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlarından yürütülen soruşturmada, 2022-2024 yılları arasında İstanbul’daki çeşitli adliyelerde görülen bazı dava ve soruşturmalara ilişkin örgütlü şekilde hareket edildiğine dair delil ve bulgular elde edildi.

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Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, aralarında iş insanı, siyasetçi ve avukatların da bulunduğu kişilerin, irtibatlı oldukları yargı mensupları ve adliye personeli aracılığıyla maddi menfaat karşılığında bazı yargısal süreçlere hukuka aykırı şekilde müdahale ettikleri ve süreçleri yönlendirmeye çalıştıkları yönündeki iddialar araştırılıyor.

Lütfü Türkkanın taraf olduğu dava da dosyada! Yargıda rüşvet soruşturması derinleşiyor

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 2 FİRARİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 8 şüpheli tutuklandı. Yurt dışında firari durumda bulunan 2 şüpheli hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Dosyada isimleri geçen yargı mensupları yönünden Hâkimler ve Savcılar Kuruluna bildirimde bulunuldu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 5 hâkim ve Cumhuriyet savcısı görevden uzaklaştırıldı. Ayrıca emekli bir Cumhuriyet savcısı ile görevinden istifa eden bir hâkim hakkında da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Lütfü Türkkanın taraf olduğu dava da dosyada! Yargıda rüşvet soruşturması derinleşiyor

ESKİ HÂKİM B.K. RÜŞVET SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda, eski İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi Hâkimi B.K., görevden uzaklaştırılmasının ardından 3 Ekim 2026 tarihinde sevk edildiği nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesince rüşvet suçundan tutuklandı.

Ayrıca 2 yargı mensubu hakkında örgüte yardım ve rüşvete aracılık suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan

LÜTFÜ TÜRKKAN'IN TARAF OLDUĞU DAVA DA DOSYADA

Soruşturmanın dikkat çeken bölümlerinden birini ise İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın taraf olduğu dava oluşturdu.

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesinde görülen söz konusu davanın, suç örgütü lideri olduğu değerlendirilen M.Ş. ile hâlen yurt dışında firari bulunan Y.A. aracılığıyla Lütfü Türkkan lehine sonuçlandırıldığı ve bu süreçte davaya bakan, daha sonra tutuklanan hâkim B.K.’ye maddi menfaat temin edildiği yönünde deliller elde edildi.

Lütfü Türkkan yönünden soruşturma dosyası tefrik edilerek, gereğinin takdir ve ifası amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Lütfü Türkkanın taraf olduğu dava da dosyada! Yargıda rüşvet soruşturması derinleşiyor

MİLYONLARCA LİRALIK RÜŞVET İDDİASI

Yapılan incelemelerde, hâkim B.K.’ye milyonlarca Türk lirası tutarında rüşvet verildiği yönündeki iddia da soruşturuluyor. Söz konusu menfaatin bir bölümünün “kapora” mahiyetinde banka hesabına gönderildiği, kalan bölümünün ise B.K. ile kardeşine ödendiği yönündeki iddialara ilişkin delillerin değerlendirilmesine devam ediliyor.

Lütfü Türkkanın taraf olduğu dava da dosyada! Yargıda rüşvet soruşturması derinleşiyor

“HALLEDERİZ” VAADİYLE DOSYA ALDIĞI İDDİA EDİLEN AVUKAT TUTUKLANDI

Soruşturmanın bir başka ayağında ise avukat B.T. yer aldı. B.T.’nin, Cumhuriyet savcısının odasından paylaştığı fotoğraflar ile bazı şüphelilere ait dosyaları “hallederiz” şeklindeki vaatlerle üstlendiği ileri sürüldü.

Örgütlü yapı içerisindeki konumu ve eylemleri incelenen B.T., elde edilen deliller doğrultusunda tutuklandı.

Lütfü Türkkanın taraf olduğu dava da dosyada! Yargıda rüşvet soruşturması derinleşiyor

Soruşturma; yargı süreçlerine maddi menfaat karşılığında hukuka aykırı şekilde müdahale edildiği, yargısal kararların etkilenmeye çalışıldığı ve bu amaçla örgütlü biçimde hareket edildiği yönündeki iddiaların bütün yönleriyle ortaya çıkarılması, sorumluların tespit edilmesi ve gerekli adli işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürülüyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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