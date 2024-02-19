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    • Haberler > Gündem > Maden faciasında yeni gelişme! Kanadalı müdürün ifadesi ortaya çıktı

    Maden faciasında yeni gelişme! Kanadalı müdürün ifadesi ortaya çıktı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Erzincan'da meydana gelen maden faciasında gözaltına alındıktan sonra şartlı tahliye edilen Kanadalı müdürün ifadesi ortaya çıktı.

    Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden ocağındaki toprak kayması felaketi bir haftayı doldurdu. Kaybolan 9 işçiye ulaşmak için başlatılan çalışmalar 7 gündür sürerken, maden ocağının Kanadalı müdürünün ifadesi ortaya çıktı.

    Facianın ardından yakalanarak gözaltına alınan şirketin Türkiye'deki müdürü C.D. adli kontrolle serbest bırakılmıştı. TGRT Haber muhabiri Hanefi Bayar şirketin Kanadalı müdürünün ifadesine ulaştı.

    "İŞE YENİ BAŞLADIM İŞLEYİŞ HAKKINDA YENİ BİLGİM OLDU"

    Kanadalı müdür C.D. 5 şubatta işe başladığını, eğitimlerle ve maden ocağının işleyişi hakkında yeni bilgisi olduğunu söyleyen Kanadalı yetkili, iş güvenliği uzmanları bir toprak kayması yaşandığında yaşam konteynırına gidilmesini söylediği için işçilerin oraya sığındığını aktardı.

    KANADALI YETKİLİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

    Kanadalı yetkili kendi sorumluluk ve yetki alanlarında olmadığını iddia ederek suçlamayı kabul etmedi ve sahaya vekaleten baktığını açıkladı. Ayrıca şirket yetkililerinin çatlağı mail attığı için tüm çalışanlara mesaj gitmediği kaydedildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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