Maden faciasının yaşandığı İliç’te 33. günde, kayıp işçilerden ilk iz

Erzincan'ın İliç ilçesinde geçen 13 Şubat'ta meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelan faciasında, alanda ilk iz 33'üncü günde bulundu. Bölgede devam eden çalışmalarda işçilerin kullandığı bir pikaba ulaşıldı.

Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler köyündeki altın madeni ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde yaşanan ve 9 işçinin kaybolduğu toprak kaymasının ardından bölgede başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Facianın 33'üncü gününde bugün yeni bir gelişme yaşandı, toprak altında kalan işçilerin kullandığı pikaba ulaşıldı. Pikapta herhangi bir işçinin olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.

AFAD ve ilgili ekipler pikabın bulunduğu alanda çalışmaları hızlandırdı.

8 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi J.R.G.'nin ve maden ocağını işleten şirkette idareci pozisyonunda çalışan 2 mühendisin de aralarında olduğu 8 kişi tutuklanmıştı.