Esenyurt’ta motokurye olarak çalışan Fethullah Sönmez, faciadan döndü. Trafikte tartıştığı sürücünü kendisini takip edip, direksiyonu üzerine kırması sonucu araçlara çarpan Sönmez, yaralandı. Şikayetçi olan Sözmez “Nasıl şu an sakat kalmadım, halen hayattayım onun şokundayım” dedi.

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İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir işletmede kurye olarak çalışan Fethullah Sönmez sipariş götürmeye gittiği sırada ölümle burun buruna geldi. Trafikte tehlikeli hareketler yaptığını öne sürdüğü sürücü ile tartışan Sönmez sürücü tarafından sıkıştırıldı. Sönmez, park halindeki araçlara çarptı.

DİREKSİYONU ÜZERİNE KIRDI

Kazaya neden olan sürücü olay yerinden kaçarken yaşanan o anlar ise çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, şahsın seyir halindeyken otomobilin direksiyonunu Sönmez’in motosikletinin üzerine kırdığı, kuryenin ise dengesini kaybederek park halindeki araçlara çarptığı anlar yer aldı.

Yaşanan kazada Sönmez hafif yaralandı. Kazaya neden olan sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Maganda dehşetinin böylesi! Takip etti, sıkıştırdı, direksiyonu üzerine kırdı, ölümden dönen kuryenin o anları kamerada

“EL KOL HAREKETLERİ YAPTI”

Fethullah Sönmez yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı:

Şeridim normal akışındaydı. Sol tarafımda kamyon vardı. Ben de arkadan gelen araçlara yol verdim. Yol boşaldığı sırada kendi şeridime girerken kamyonun arkasından bir anda ticari araç fırladı. Ben de ileride, ‘Abi ne yapıyorsun’ dedim. Kendisi bana el kol hareketleri yaptı. Yanıma gelerek argo kelimeler kullandı. Ben de, ‘ İşimiz gücümüz var’ diyerek uzaklaşmak istediğin sırada bana çok ağır küfür etti. Şahsıma etmedi. Şahsıma etmiş olsaydı gerçekten yutardım. Aileme ve ölmüş anneme küfür etti. Ben de kendime yediremedim. Ben de dönerek kendisine, ‘ Ettiğin küfür bana mıydı?’ diye sordum. Aynı şekilde konuştu.

Maganda dehşetinin böylesi! Takip etti, sıkıştırdı, direksiyonu üzerine kırdı, ölümden dönen kuryenin o anları kamerada

"KÜFÜRÜN ARDINDAN KARŞILIK VERDİM"

Araçtan inme kesinlikle olmadı. Sürüşü de kamera kayıtlarında çıkarsa eğer makas atarak gidiyordu. Söylediğim tek şey, ‘ Abi ayıp değil mi? Kaç yaşında adamsın. Hiç utanmıyor musun aileme küfür ediyorsun?’ dedim. Tekrar aynı şekilde asabi tavırlarına devam etti. Olayın ardından araç sürüşü ve konuşma tarzı üzerine sağlıklı bir insan olmadığını düşündüm. Sağ tarafına geçtim. O sırada nasıl olduysa bana çarptı. Ben de aynasına çarptım. Sonra orada ben de ettiği küfürün ardından karşılık verdim.

Maganda dehşetinin böylesi! Takip etti, sıkıştırdı, direksiyonu üzerine kırdı, ölümden dönen kuryenin o anları kamerada

"NASIL HAYATTAYIM ŞOKTAYIM"

Pazaryolu Caddesinin başından Akevler Mahallesine kadar beni takip etti. Arkadan bir gelişi var dikiz aynasından bakıyordum. Bir tehdit algıladım. Yıllardır motor sürüyorum. Şimdiye kadar hiçbir şekilde ne dükkanımı ne de kendimin başını öne eğdirecek bir harekette bulunmadım. En son kamera kayıtlarında gördüğünüz gibi dönüşü alamıyorum. Orada durmaya çalıştım. Halen üzerime gelmeye devam etti. Bana çarptığı sırada sağa geçmeye çalıştım ama o bana vurup kaçtı. Nasıl şu an sakat kalmadım, halen hayattayım onun şokundayım.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Esenyurt Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIEsenyurt

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