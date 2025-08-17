'Makam aracı' dediler hizmet aracı çıktı! Türkiye'nin konuştuğu AK Partili Başkan aracını satılığa çıkardı

AK Partili Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, kısa süre önce yeni hizmet aracını sosyal medya üzerinden tanıttı. İsbir, eski aracın artık görevini yerine getiremediğini belirterek, “Diğer 'hizmet aracımız' ömrünü doldurduğundan dolayı yeni 'hizmet aracımız' ile hizmet vereceğiz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” mesajını paylaştı.

İsbir'in paylaşımı kısa sürede tepki çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, 'lüks araç' olduğu gerekçesiyle yorumlar yazdı.

Eleştirilerin ardından Başkan Taner İsbir'den yeni açıklama geldi. Aracın sanıldığı gibi 'lüks' olmadığını söyleyen İsbir, "Sırf bir partiye mensup belediye başkanı olduğum için benim üzerimden partimi aşağılamaya çalışıyorlar. Dünya görüşümü küçümsemeye çalışıyorlar." diye konuştu. Araç için 553 bin TL ödendiğini açıklayan İsbir, sıfır Megane'ın bile 2 milyon TL olduğunu söyleyip, ilçe belediyesini zarar ettirmediğini vurguladı.

AK Parti'den bir baskı görmediğini de söyleyen İsbir, " Bizi genel merkezimiz çağırır da şu şekilde hareket et derse, il teşkilatımız çağırır da 'Bu şekilde hareket etmemiz gerekiyor başkanım' derse, haklı olsak dahi, o inandığımız dava ruhunda teşkilata itaatimizden dolayı, genel merkezimize itaatten dolayı, o karara da uyarız." diye de konuştu.

Tepkilerin ardından aracı 3 milyon 250 bin TL'ye ihale üzerinden satışa çıkaracaklarını açıklayan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, ödenecek parayla Togg marka araç alacaklarını ve ilçe merkezine bir misafirhane yapılacağını söyledi.

Başkan İsbir'in açıklamalarından dikkat çeken kısımlar şöyle:

"MAKAM ARABASI DEĞİL 'HİZMET' ARABASI"

"Vali Bey'in altındaki araç makam aracıdır ama belediye başkanlarının altındaki araç hizmet aracıdır. Hizmet nedir? Ortaköy'ün projelerini Ankara'ya taşımak. Hizmet nedir? İstanbul Büyükşehir'de bir araç varsa, bir hizmet varsa onu ilçeye getirmek için koşuşturmaktır. Hizmet aracı ne demektir? Ankara Büyükşehir Belediyesi istişareye geçmek yahut Antalya Büyükşehir Belediyesi istişareye geçmek. Oralara evrak götürmek. Oralardan evrak getirmek. İşte bu birilerinin 'makam aracı' dediği hizmet aracıyla oluyor.

"2010 MODEL... 6 YILDIR YATIYORDU"

Bakanlıklardan istişareye geçtik. Denildi ki, 'İşte İstanbul'daki falanca otoparkta istediğiniz arabalardan var. Şöyle bir araç verilecek size. Ben aracın markasını neyini bilmem. Biz sade araç talep ettik. Çünkü artık bizim aracımız gitmiyordu. Eski aracımızı ihaleye çıkardım satamadım, kimse almadı. Bu araca baktık, Mercedes marka bir araç. Altında lastik yok. Jantları kırık, 6 senedir yatıyormuş ve 2010 model bu araç.

'Ne ödeyeceğiz buna?' dedik, '553.000 TL para ödeyeceksiniz' dediler. Parayı verdik. İlgili kuruluştan çekiciyle çekiciyle İstanbul'dan Ankara'ya getirdik. Bakımlarını yaptık, test sürüsü yapıldı. Tekrar bir sorunları çıkabilir dediler. Getirdiğimizin ikinci günü araçta sorun çıktı. Çorum'da aracın bakımlarını yaptırdık. Aracı aldıktan sonra ilçemize getirelim dedik.

Ortaköy İlçe Belediye Başkanı AK Partili Taner İsbir, 2016 yılında trafik kazası geçirmişti.

"GENEL MERKEZ'İN ALACAĞI KARARA UYARIZ"

Bir kişi bana telefon açıp da başkanım bu sosyal medyada böyle böyle bir şey var dememişlerdir. Taner başkan bunu yaptıysa memleket için yapmıştır. Taner başkan bu işi yaptıysa memlekete bir kar için yapmıştır demişlerdir. Hiçbir baskı olmamıştır. Şunu yap, bunu yap falan böyle bir baskı asla. Çünkü neden beni bilirler? Ben 65 yaşındayım. Teşkilatçılıktan gelen adamım. Bizim bir ruhumuz vardır; Teşkilata itaat, davaya sadakat. Biz itaatimizi yaparız. Bizi genel merkezimiz çağırır da şu şekilde hareket et derse bize il teşkilatımız çağırır da 'Bu şekilde hareket etmemiz gerekiyor başkanım' derse haklı olsak dahi o inandığımız dava ruhunda teşkilata itaatimizden dolayı, genel merkezimize itaatten dolayı o karara da uyarız. Ama şu ana kadar böyle bir karar, böyle bir baskı da gelmedi. Ve benim ne yapacağımı da gayet iyi bilirler, benim duruşumu da iyi bilirler. Geri adım atmayacağımı da iyi bilirler.

"2010 MODEL MERCEDES ÜZERİNDEN HÜKÜMET YIKILMAZ"

Sırf bir partiye mensup belediye başkanı olduğum için benim üzerimden partimi aşağılamaya çalışıyorlar. Dünya görüşümü küçümsemeye... 'Hangi yetkiye dayanarak alıyorsunuz bunu?' Hiç mi Allah korkusu yok sizde ya? Hiç mi vicdan yok sizde ya? Hiç mi merhamet yok sizde ya? Bırakın da o yörenin halkı düşünsün. Şunu da yapabilirdim ben; Belediye meclisinden karar alırdım. İller Bankası'ndan kredi kullanırdım. Hiçbir şey yapmadan... Bugün sıfır Megane 2 milyon TL! Megane alırdık. Ne yapardık? ilçeyi 3,5 milyon lira borçlandırmış olurduk. Ben bunu bulmuşum 550.000 TL ufak tefek masraflarında yapmışım. Ayağa kaldırmışım. Ya bırakın da şu hizmetimizi yapalım ya. Bırakın da bizi ilçemizden başa bırakalım. Benim üzerimden neyi almaya çalışıyorsunuz? Benim üzerimden hükümet yıkılmaz. Benim aracımın üzerinden hükümet yıkılmaz. 2010 model Mercedes'in üzerinden hükümeti yıkamazsınız. Cumhurbaşkanını istifa ettiremezsiniz. Sanki Almanya bir tane Mercedes üretmiş. Onu da Ortaköy belediye başkanı almış. Böyle bir hava, böyle bir algı, neyini bilmediğim bir algı. Çeşitli troll hesaplar falan.

"ARACI SATILIĞA ÇIKARIYORUM"

Bir yorum çok hoşuma gitti. Dedi ki ya 'Bu araç Almanya'da görüntü kirliliği oluşturmasın diye çöplüğe atıyorlar. Kardeşim bırakın şu adamla uğraşmayı.' diye. O yorum çok hoşuma gitti. Biz o çöplükten, araçla kendimize konfor mu oluşturduk? (Yani satamazsanız bineceksiniz değil mi başkanım?) Yani satılmazsa bineceğiz tabii ki. Takip etsinler. Bir vatandaşımız köyüne gitmek istiyorsa bu araçla gidecek. Sünnette bana müracaat ederlerse bu araç sünnet aracı olacak. 'Gelin arabası bulamıyoruz' diyorsa bu araç gelin arabası olacak kardeşim. O milletin hizmetinde olacak. O milletin hizmetinde olacak. Bu kadar da açık söylüyorum. Takip etsinler bizi. Satarsak Togg alacağım.

Bu kadar çok bize reva görülüyorsa, Ortaköy insanlar reva görülüyorsa, Ortaköy belediye başkanla reva görülüyorsa bu araç, bu aracı yarından itibaren satıyorum kardeşim. Benim bu araçla yerli ve milli Togg alacağım. Satacağım, söz veriyorum size.

Çocuklara dedim ki bir araştırın. Bu kadar lüks araç kaç liraymış? Dedi ki 'Başkanım bizim aracın o dediğin Togg'u alması mümkün değil.' Haaa.. Peki bir Togg alamıyorsak nasıl lüks araç bu araç! 'Bizim aracımızı satsak Megane da alamıyoruz başkanım' dediler. Eee millet çok lüks diyor. Bu nasıl bir şey?

Bu aracı siz lüks görüyorsanız, Ortaköy insanımıza çok görüyorsanız, Ortaköy Belediye başkanına çok görüyorsanız, Ortaköy'e çok görüyorsanız biz konforumuzdan vazgeçiyoruz. Konforlu görüyorsanız konforumuzdan vazgeçiyoruz. Bu konforu siz kullanın ama parasını getirin. Bu konforu siz kullanın kardeşim. Bedeli bu. Konforlu araba kullanmanın bedeli bu. Ben bunu aldım. Sen bunu aldın niye buna veriyorsun? Sana ne? Devletin malını veriyorum ben ya. Devleti zarara mı sokacağım? Devlete kar ettireceğim, tabii ki belediyeme de kar ettireceğim, ilçeme kar ettireceğim. Ben de senden aldığım parada hizmet yapacağım. Nasıl da yapacağımı söyledim.