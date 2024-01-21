Malatya'da korkutan deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama

21 Ocak 2024 19:49 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 20:05

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerin meydana geldiği Güney Doğu Anadolu bölgesinde hareketlilik arttı. Adıyaman'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya da bugün aynı şiddetle sarsıldı. Asrın felaketinden büyük yara alan Malatya'da bugün 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrasında Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

MALATYA'DA DEPREM KORKUTTU

Malatya'nın Kale ilçesi bugün 4.0 büyüklüğünde depremle sarsıldı. AFAD verilerine göre deprem 9.97 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem sonrası yerel sakinler kısa süreli korku yaşadı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kendilerine şu an için ulaşan bir olumsuzluğun olmadığını aktaran Yazıcı, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'mize ulaşan olumsuz bir ihbar yok. Ekiplerimiz saha taramasını gerçekleştiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Malatya'da yaşanan sarsıntının ardından, deprem olaylarına ilişkin analizleriyle dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Görür, Doğu Anadolu Fay (DAF) hattına dikkat çekti. Görür şu ifadeleri kullandı:

"Malatya Kale’de 4,0 deprem. Deprem DAF’a paralel, küçük kavisli bir fayın üzerinde. Tabii bu fayda DAF sistemi içinde, geçmiş olsun."