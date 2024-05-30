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Mantar için gittiği dağda ayağı kırıldı! Film gibi operasyonla kurtarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tunceli, Mantar Toplama, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tunceli'de yaşayan N.K. mantar toplamak için çıktığı dağda ayağını kırdı. Helikopter ile bölgeye giden UMKE ve AFAD ekipleri acı içinde kendilerini bekleyen vatandaşı kurtardı.

Tunceli'de mantar toplamak için dağa çıkan ve ayağı kırılan vatandaş, askeri helikopter ile bölgeden alınarak hastaneye götürüldü.

Olay, Pülümür ilçesine bağlı Kırklar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mantar toplamak için dağa çıkan N.K., düşerek ayağını kırdı.

Mantar için gittiği dağda ayağı kırıldı! Film gibi operasyonla kurtarıldı - 1. Resim

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve AFAD ekipler sevk edildi. Yaralı şahsın alınması için İl Jandarma Komutanlığından destek istendi.

Olay yerine ilk müdahalesi yapılan şahıs, askeri helikopter ile alınarak Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mantar için gittiği dağda ayağı kırıldı! Film gibi operasyonla kurtarıldı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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