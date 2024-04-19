Maraş ve Tokat'ı önceden bilmişti! Uzman isim, İstanbul depremi için büyüklük verdi

'Asrın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremini ve geçtiğimiz günlerde Tokat'ta meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki sarsıntıyı önceden haber vererek gündem olan Deprem Uzmanı ve Maden Teknolojisi ve Yer Bilimi Uzmanı Serkan İçelli'den İstanbulluların içini az da olsa rahatlatacak bir açıklama geldi.

Kahramanmaraş'ta geçen sene meydana gelen ve binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan depremin uyarısını 2 hafta öncesinden yaparak gündem olan Deprem Uzmanı ve Maden Teknolojisi ve Yer Bilimi Uzmanı Serkan İçelli, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Tokat depremini de 3 saat öncesinden haber verdi.

Yaptığı uyarı ile yeniden gündem olan İçelli'den bu kez İstanbulluları azda olsa rahatlatacak bir açıklama geldi. "İstanbul'da büyük bir deprem beklentim yok" diyen İçelli, "Orada bulunan fay 180-190 kilometre uzunluğunda. Bu fay 123 yıl içerisinde 3 kez kırıldı. 2 kez 7 üzeri, bir kez de 6 büyüklüğünde" dedi.

"6,0 - 6,5 BÜYÜKLÜKTE DEPREM OLUŞTURABİLECEK BİR POTANSİYELE SAHİP"

"1912'de Mürefte depremi, 1999'da Gölcük depremi zaten burayı rahatlatmıştı" diyen İçelli, şu ifadeleri kullandı:

"1963’te de 6.3’lük depremle Çınarcık fayı yırtılmıştı ve neticesinde Marmara genel olarak rahatladı. Burada yırtılmayan sadece 30-35 kilometrelik bir kırığımız kaldı. Bu da 6,0-6,5 büyüklükte deprem oluşturabilecek bir potansiyele sahip. Sismik kesitlere baktığımızda, 12 kilometrenin altında bir sürünme olduğu zaten bariz olarak bellidir. Deprem silsilesine baktığımızda da bunu teyit edebiliyoruz."

"BÖYLE KÜÇÜK DEPREMLER BÜYÜK FAYLARI TETİKLEYEMEZ"

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremlerin yine Tokat sınırları içerisinden geçen Kuzey Anadolu fay zonunu tetiklemeyeceğini belirten İçelli, "Çünkü depremi oluşturan küçük bir fay. Böyle küçük depremler büyük fayları tetikleyemez. 7 büyüklüğün üzerinde bir deprem olsaydı bunu düşünebilirdik. Özellikle depremlerin odak mekanizma çözümlerini çok iyi incelememiz gerekiyor. İki gündür biz bunu inceliyoruz" diye konuştu.

"BEKLENEN BÜYÜK TOKAT DEPREMİ EN FAZLA 6,2 BÜYÜKLÜKTE OLABİLİR"

Tokat’tan geçen Kuzey Anadolu fayında beklenen depremle ilgili değerlendirmede bulunan İçelli, "Bölgemizde birçok kırığımız var. Özellikle Merzifon Esençay fayı 6.5 büyüklükte deprem üretebilecek potansiyele sahip. Faylar tesadüfen depremler üretmiyor. Belli bir deformasyon enerjisini biriktirip, kinetik enerjiye çevirmesi gerekiyor. 1939 yılındaki Erzincan depremi var. 42-43 depremleri o bölgeyi zaten rahatlatmıştı. Yıllık 2.5 santimetrelik yamulma hızını hesap ettiğimizde şu anda oradaki potansiyel enerji 6,0-6,2 büyüklükte deprem üretebilecek potansiyeldedir" ifadelerini kullandı.