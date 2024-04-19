Tokat'taki deprem sonrası ürküten manzara: Gökyüzüne bakan hayrete düştü

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 19 Nisan 2024 14:02 - Güncelleme: 19 Nisan 2024 14:20 - Güncelleme:

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Son iki gündür beşik gibi sallanan Tokat'ta 5.6'lık deprem büyük korku ve paniğe neden oldu. Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası Sivas’ta gökyüzünün sararması ve Mammatus bulutlarının çıkması görenleri hayrete düşürdü.