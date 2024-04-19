Tokat'taki deprem sonrası ürküten manzara: Gökyüzüne bakan hayrete düştü
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Son iki gündür beşik gibi sallanan Tokat'ta 5.6'lık deprem büyük korku ve paniğe neden oldu. Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası Sivas’ta gökyüzünün sararması ve Mammatus bulutlarının çıkması görenleri hayrete düşürdü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat'ta dün saat 18.11'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerin 5.9 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Sivas, Samsun, Ordu, Kayseri, Çorum ve çevre illerden de hissedildi.
GÖKYÜZÜ SARARDI, İLGİNÇ BULUTLAR DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan deprem sonrası Sivas'ta kent merkezinde gökyüzünün sararması ve Yıldızeli ilçesinde Mammatus bulutları çıkması merak uyandırdı.
Daha önce de 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmiş ve 3 ilçede okullar tatil edilmişti. 5.6'lık depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar ise devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı