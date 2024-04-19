Tokat yine sallandı! AFAD son depreme ilişkin verileri paylaştı

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde peş peşe gelen 3 büyük depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Az önce bir deprem daha oldu. AFAD son depreme ilişkin verilerini açıkladı.

Tokat beşik gibi sallandı. Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6, 4.7, 4.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Tokat'ta yine deprem oldu, AFAD verileri duyurdu.

TOKAT YİNE SALLANDI

AFAD'ın verilerine göre merkez üssü yine Sulusaray ilçesi olurken büyüklüğü 3,3 olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 10.22 kilometre olarak ölçüldü.

7,2'LİK DEPREM BEKLENTİSİ!

Öte yandan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehtap Aras, 4,7’lik depremin bir öncü olmadığını söyledi. Ummadık şekilde art arda sarsıntılar yaşanabileceğini belirten Aras “Tokat’ta 6 ile 7,2 arasında bir deprem bekleniyor. Ancak bu şimdi de 5 yıl sonra da olabilir. Bu yüzden her türlü senaryoya hazırlanmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Tokat’ta eğitime bir gün ara verildi. Yozgat'ta da Çekerek, Kadışehri ve Aydıncık ilçelerinde okullar tatil edildi.

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Oynat Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.