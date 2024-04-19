Tokat yine sallandı! AFAD son depreme ilişkin verileri paylaştı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Tokat’ın Sulusaray ilçesinde peş peşe gelen 3 büyük depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Az önce bir deprem daha oldu. AFAD son depreme ilişkin verilerini açıkladı.
Tokat beşik gibi sallandı. Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6, 4.7, 4.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Tokat'ta yine deprem oldu, AFAD verileri duyurdu.
TOKAT YİNE SALLANDI
AFAD'ın verilerine göre merkez üssü yine Sulusaray ilçesi olurken büyüklüğü 3,3 olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 10.22 kilometre olarak ölçüldü.
7,2'LİK DEPREM BEKLENTİSİ!
Öte yandan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehtap Aras, 4,7’lik depremin bir öncü olmadığını söyledi. Ummadık şekilde art arda sarsıntılar yaşanabileceğini belirten Aras “Tokat’ta 6 ile 7,2 arasında bir deprem bekleniyor. Ancak bu şimdi de 5 yıl sonra da olabilir. Bu yüzden her türlü senaryoya hazırlanmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.
OKULLAR TATİL EDİLDİ
Tokat’ta eğitime bir gün ara verildi. Yozgat'ta da Çekerek, Kadışehri ve Aydıncık ilçelerinde okullar tatil edildi.
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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Türkiye Gazetesi