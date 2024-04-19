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Tokat yine sallandı! AFAD son depreme ilişkin verileri paylaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tokat yine sallandı! AFAD son depreme ilişkin verileri paylaştı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde peş peşe gelen 3 büyük depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Az önce bir deprem daha oldu. AFAD son depreme ilişkin verilerini açıkladı.

Tokat beşik gibi sallandı. Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6, 4.7, 4.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Tokat'ta yine deprem oldu, AFAD verileri duyurdu. 

Tokat'ta basın açıklaması yapan bakan yardımcısı depreme yakalandı - 3. Resim

TOKAT YİNE SALLANDI

AFAD'ın verilerine göre merkez üssü yine Sulusaray ilçesi olurken büyüklüğü 3,3 olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 10.22 kilometre olarak ölçüldü.

Tokat'ta basın açıklaması yapan bakan yardımcısı depreme yakalandı - 5. Resim

7,2'LİK DEPREM BEKLENTİSİ! 

Öte yandan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehtap Aras, 4,7’lik depremin bir öncü olmadığını söyledi. Ummadık şekilde art arda sarsıntılar yaşanabileceğini belirten Aras “Tokat’ta 6 ile 7,2 arasında bir deprem bekleniyor. Ancak bu şimdi de 5 yıl sonra da olabilir. Bu yüzden her türlü senaryoya hazırlanmalıyız” değerlendirmesinde bulundu. 

Tokat'ta basın açıklaması yapan bakan yardımcısı depreme yakalandı - 1. Resim

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Tokat’ta eğitime bir gün ara verildi. Yozgat'ta da Çekerek, Kadışehri ve Aydıncık ilçelerinde okullar tatil edildi. 

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Oynat

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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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