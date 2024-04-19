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Yer patlamış gibi hissettiler! İşte Tokat'taki 5.6'lık depremin izi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ı sallayan 5.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan köyde fay hattındaki kırıklar havadan görüntülendi. Bir köy sakini yaşadığı dehşeti, "Deprem anında yer patlamış gibi hissettim" sözleri ile anlattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün Tokat Sulusaray'da saat 18.11'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Ordu, Kırşehir, Sivas gibi çevre illerden de hissedildi.

 

Artçı depremlerin sürdüğü Tokat'ta saat 21.45’te 4, 22.31'de ise 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 00.09’da 4.1 büyüklüğünde ise bir deprem daha gerçekleşti. Öte yandan 200'den fazla ev ile ahırın da hasar aldığı bildirildi.

Yer patlamış gibi hissettiler! İşte Tokat'taki 5.6'lık depremin izi - 1. Resim

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MERKEZ ÜSSÜNDE FAY KIRIKLARI

5.6'lık depremin merkez üssü olan Buğdaylı köyünde kırılmanın olduğu fay hattı ise havadan görüntüledi.

Yer patlamış gibi hissettiler! İşte Tokat'taki 5.6'lık depremin izi - 2. Resim

Deprem sırasında oluşan büyük yarıklar görüntüye yansıdı.

Yer patlamış gibi hissettiler! İşte Tokat'taki 5.6'lık depremin izi - 3. Resim

Buğdaylı köyü sakinlerinden Fatih Şahin, "Burası depremin merkez üssü olan yer. Dronla baktığımız yerlerdeki yarıklar depremden önce yoktu. Depremden sonra oluştu. Deprem anında dışarıdayım yer patlamış gibi hissettim" dedi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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