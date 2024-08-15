Marmara Denizi'nde deprem! Verileri AFAD paylaştı
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sabahın ilk saatlerinde Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem bölge sakinlerini korkuttu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 06:20'de Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3i6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
BİRÇOK KENTTE HİSSEDİLDİ
Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken, sarsıntı başta Yalova ve Bursa olmak üzere çevre kentte hissedildi.
Birçok sosyal medya kullanıcısı uykudan deprem nedeniyle uyandığını belirtti ve sarsıntının kısa süreli ancak şiddetli olduğunu söyledi.
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Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi