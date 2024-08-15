Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Marmara Denizi'nde deprem! Verileri AFAD paylaştı

Marmara Denizi'nde deprem! Verileri AFAD paylaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Marmara Denizi&#039;nde deprem! Verileri AFAD paylaştı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sabahın ilk saatlerinde Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem bölge sakinlerini korkuttu. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 06:20'de Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3i6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

BİRÇOK KENTTE HİSSEDİLDİ

Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken, sarsıntı başta Yalova ve Bursa olmak üzere çevre kentte hissedildi.

Birçok sosyal medya kullanıcısı uykudan deprem nedeniyle uyandığını belirtti ve sarsıntının kısa süreli ancak şiddetli olduğunu söyledi.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçeli futbolcu kayıp! Telefonlara çıkmıyor, ulaşılamıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Termometreler patlayacak! Meteoroloji il il uyardı - GündemTermometreler 40 dereceyi aşacakErdoğan’dan teşkilata 23. yıl mesajı: Yorulanlar soluklansın - GündemErdoğan’dan teşkilata değişim mesajıEv sahibi deprem testine izin vermiyor! İstanbul’da 79 bin binada büyük risk - GündemEv sahibi deprem testine izin vermiyor!Irak ile terörle mücadele zirvesi! Ankara “somut adım” bekliyor! - GündemIrak ile terörle mücadele zirvesiKüçükçekmece'de linç girişimi! Eşini sokak ortasında bıçakladı - GündemLinç girişimi! Eşini sokak ortasında bıçakladıKendini parkın ortasına astı! Korku dolu anlar - GündemKendini parkın ortasına astı! Korku dolu anlar
Sonraki Haber Yükleniyor...