Muğla açıklarında deprem oldu

Muğla Datça açıklarında 3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 19.21'de meydana gelen deprem, yerin 20,44 kilometre derinliğinde hissedildi. AFAD ve Kandilli, depreme ilişkin verileri açıkladı.

Ege denizi günlerdir beşik gibi sallanıyor. Son günlerde yaşanan peş peşe depremlerin ardından bu kez de Muğla açıkları sarsıntıya uğradı.

Datça ilçesi açıklarında 3 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD ve Kandilli, depremle ilgili verileri paylaştı.

3 ŞİDDETİNDE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Antakya ilçesinde 3,0 şiddetinde bir deprem olduğunu duyurdu. Saat 19.21 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 20,44 kilometre derinliğinde hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremi Akdeniz merkezli olarak belirtirken, büyüklüğünü 3,1 olarak ölçtü. Kandilli'ye göre deprem yerin 9,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.