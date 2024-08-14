Meteoroloji'den son rapor ulaştı! İstanbullular dikkat, seferler aksayacak

Meteoroloji'den son hava durumu tahmin raporu geldi. Raporda hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacağı belirtilirken, Karadeniz'in bazı illeri için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Öte yandan hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'da bazı vapur seferlerinin aksayacağı ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Rapora göre ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

BAZI VAPUR SEFERLERİ AKSAYACAK!

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Öte yanda İstanbul'da, hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferlerinde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceği duyuruldu.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 22°C , 38°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 24°C , 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 21°C , 34°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 23°C , 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 19°C , 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 26°C , 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 26°C , 41°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 23°C , 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C , 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 28°C , 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C , 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C , 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C , 34°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 17°C , 36°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C , 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 20°C , 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla doğu kesimlerinin çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU 16°C , 31°C

Az bulutlu

DÜZCE 20°C , 33°C

Az bulutlu

SİNOP 23°C , 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C , 27°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun ve Ordu çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C , 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 17°C , 27°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 22°C , 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C , 29°C

Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C , 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 10°C , 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 19°C , 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C , 29°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C , 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C , 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C , 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C , 41°C

Az bulutlu ve açık