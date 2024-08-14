Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan açıklama! Uluslararası acil durum ilan edildi, Türkiye uyarıldı

Afrika kıtasını kasıp kavuran maymun çiçeği virüsünün dünyaya yayılma riski büyük paniğe yol açtı. Uzmanlar Türkiye'nin de tedbir alması gerektiğini belirtti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, maymun çiçeği virüsünü ile ilgili gelişmelerin yakından takip edildiğini duyurdu.

Africa CDC, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle kıta genelinde halk sağlığı acil durumu ilan edildi. Bunun üzerine başta Türkiye olmak üzere pek çok ülke konuyu yakın takibe aldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da 'maymun çiçeği (mpox)' vakalarında yaşanan artışa karşı harekete geçti. DSÖ tarafından da uluslararası acil durum ilan edildi. Son olarak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU DEĞERLENDİRDİ

Bakan Memişoğlu son günlerde küresel çapta endişeye yol açan maymun çiçeği virüsü hakkında değerlendirmede bulundu. Maymun çiçeği ve Kovid-19 ile ilgili gelişmeleri takip ettiklerini söyleyen Bakan Memişoğlu şunları söyledi:

"Maymun çiçeği ve Kovid-19 ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil."

461 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Africa CDC Genel Direktör Jean Kaseya, "Kurumlarımızı, kolektif irademizi, kaynaklarımızı hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçirmek için bugün kıtasal güvenliğimiz için bu halk sağlığı acil durumunu ilan ediyoruz" dedi.

Africa CDC, bu yıl kıtada şimdiye kadar 15 binden fazla maymun çiçeği vakası ve 461 ölüm rapor edildiğini aktararak, bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 160’lık bir artışı temsil ettiğini söyledi. Afrika’da toplam 18 ülkede vaka kaydetti.

UZMAN İSİM TÜRKİYE'Yİ UYARDI

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan DSÖ ve Africa CDC'nin acil durum ilan ettiği Afrika'da ortaya çıkan 'maymun çiçeği' varyantına karşı Türkiye'de de önlem alınması gerektiğini şu sözlerle belirtti:

"Türkiye özellikle İstanbul, Afrikalılar için gerek kalıcı olarak gerekse de transfer şeklinde çok kullanılan bir destinasyon. İstanbul'a geliyorlar, oradan Avrupa'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gidiyorlar ve çok sayıda da Afrika vatandaşı, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de kalıyor. Bu solunum yoluyla bulaşan bir hastalık olmadığı için o kadar hızlı yayılım olmaz. Solunum yoluyla bulaşan pandemiler gibi, grip pandemisi, koronavirüs pandemisi gibi bir anda 100 binlerce, milyonlarca vakaya ulaşmaz. Ama yavaş yavaş artarak dünya için tehlike oluşturabilir."