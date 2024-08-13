Afrika'da acil durum ilan edildi! Virüs yayılıyor, uzman isim Türkiye'yi uyardı

Africa CDC, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle kıta genelinde halk sağlığı acil durumu ilan edildiğini duyurdu. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise DSÖ ve Africa CDC'nin acil durum ilan ettiği Afrika'da ortaya çıkan maymun çiçeği varyantına karşı Türkiye'nin önlem alması gerektiğini belirtti.

Maymun çiçeği virüsü Afrika kıtasında yayılmayı sürdürerek bütün dünyada korku ve paniğe yol açtı.

DSÖ'nün ardından Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle kıta genelinde "halk sağlığı acil durumu" ilan etti.

461 CAN KAYBI VAR

Africa CDC Genel Direktör Jean Kaseya, "Kurumlarımızı, kolektif irademizi, kaynaklarımızı hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçirmek için bugün kıtasal güvenliğimiz için bu halk sağlığı acil durumunu ilan ediyoruz" dedi.

Africa CDC, bu yıl kıtada şimdiye kadar 15 binden fazla maymun çiçeği vakası ve 461 ölüm rapor edildiğini aktararak, bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 160’lık bir artışı temsil ettiğini söyledi. Afrika’da toplam 18 ülkede vaka kaydetti.

DSÖ DE ACİL DURUM İLAN ETTİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen hafta yaptığı açıklamada 'maymun çiçeği' adı verilen 'mpox' vaka sayısında son 2 ayda büyük bir artışı yaşandığını belirterek, dünya genelinde 90 binin üzerinde vaka görüldüğünü ve 156 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

DSÖ, yeni varyantın Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin sınırlarını aşmasının ardından Afrika'da uluslararası acil durum ilan etti.

İLK KEZ KONGO'DA GÖRÜLDÜ

Maymun çiçeği, 1970 yılında Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde insanlarda ilk kez tespit edildikten sonra onlarca yıldır Afrika’nın bazı bölgelerinde endemik olarak görülüyor.

Virüsün daha hafif bir varyantı, 2022 yılında, büyük ölçüde cinsel temas yoluyla 100’den fazla ülkeye yayıldı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) en yüksek alarm seviyesi olan halk sağlığı acil durumu ilan etmesine neden oldu. DSÖ, 10 ay sonra sağlık krizinin kontrol altına alındığını söyleyerek acil durumu sona erdirdi.

PROF. DR. CEYLAN TÜRKİYE'Yİ UYARDI

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan DSÖ ve Africa CDC'nin acil durum ilan ettiği Afrika'da ortaya çıkan 'maymun çiçeği' varyantına karşı Türkiye'de de önlem alınması gerektiğini şu sözlerle belirtti:

"Türkiye özellikle İstanbul, Afrikalılar için gerek kalıcı olarak gerekse de transfer şeklinde çok kullanılan bir destinasyon. İstanbul'a geliyorlar, oradan Avrupa'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gidiyorlar ve çok sayıda da Afrika vatandaşı, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de kalıyor. Nitekim hastalık da sadece Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile sınırlı kalmadı. Kongo'ya komşu ülkelerin hepsine yayıldı. Dünya için eğer bir vaka artışı söz konusuysa bir hastalıkta, bu salgındır. Eğer birden fazla kıtayı tutuyorsa, bir pandemidir. Bu solunum yoluyla bulaşan bir hastalık olmadığı için o kadar hızlı yayılım olmaz. Solunum yoluyla bulaşan pandemiler gibi, grip pandemisi, koronavirüs pandemisi gibi bir anda 100 binlerce, milyonlarca vakaya ulaşmaz. Ama yavaş yavaş artarak dünya için tehlike oluşturabilir."