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Marmara Denizi'nde kırmızı sıvı paniği! Vatandaş endişeli

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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde Marmara Denizi'ne kırmızı renkli bir sıvının karıştığı görüldü. Daha önce de yağ kirliliğinin yaşandığı bölgede vatandaşlar duruma tepki gösterirken, sıvının kaynağının ve içeriğinin belirlenmesi için inceleme başlatılması istendi.

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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde Marmara Denizi'ne kırmızı renkli bir sıvının döküldüğü görüldü. Dantel Sitesi önündeki deniz alanında ortaya çıkan görüntüler vatandaşların tepkisine neden oldu.

Deniz yüzeyine yayılan kırmızı renkli sıvıyı gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Sıvının denize hangi noktadan ve nereden ulaştığının belirlenmesi için bölgede inceleme yapılması istendi.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Aynı bölgede daha önce de çevre kirliliği yaşanmıştı. 23 Temmuz 2025'te Dantel Sitesi önünde deniz yüzeyinde atık yağ olduğu tahmin edilen bir malzeme tespit edilmişti. Bunun üzerine Yalova Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı. Yapılan çalışmada kirliliğin yağmur suyu kanalından denize ulaştığı belirlenmişti.

Kirliliğin kaynağının tespit edilmesi amacıyla bölgede bulunan işletmelerde de inceleme gerçekleştirildi. Bir işletmenin atık yağ alanındaki madde ile denize ulaşan malzeme arasında görüntü itibarıyla benzerlik görülmesi üzerine numune alınarak analiz için gönderildi.

Marmara Denizi'nde kırmızı sıvı paniği! Vatandaş endişeli
Başlık ResmiMarmara Denizi'nde kırmızı sıvı paniği! Vatandaş endişeli

"ÖNLEM ALINSIN" TALEBİ

Bölgede bu kez kırmızı renkli sıvının denize karıştığının görülmesi üzerine vatandaşlar, kirliliğin kaynağının belirlenmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Kırmızı renkli sıvının içeriği ile denize hangi noktadan ulaştığı, yapılacak inceleme ve analizlerin ardından netlik kazanacak.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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