Marmara Denizi alarm veriyor! Müsilaj kabusu geri mi döndü?

13 Aralık 2023 17:40 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 17:41

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi'nde ortalama sıcaklığın 1970 yılından bu yana 2,5 derece arttığı belirtiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, yılın ortasından bu yana devam eden sıcaklık artışı, Marmara Denizi'nde 1970 yılında ölçülen ortalama 15,3 santigrat sıcaklığını aşmış durumda. Uzmanlar, Marmara Denizi'ndeki bu ısınmanın, Karadeniz, Ege ve Akdeniz'e kıyasla daha belirgin olduğunu vurguluyor.

"TEK NEDENİ KÜRESEL ISINMA DEĞİL"

Su sıcaklığı kayıtlarına göre Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de de ısınma söz konusu. Ancak Marmara Denizi'ndeki ısınma hepsinden daha fazla. Uzmanlara göre bu durumun tek nedeni "küresel ısınma" değil.

NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Marmara Denizi'ndeki sıcaklık artışını NTV'ye yorumladı.

Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Marmara Denizi'ndeki sıcaklık artışını değerlendirirken, sıcaklıktaki bu artışın müsilaj oluşumu gibi olumsuz etkileri beraberinde getirebileceğine dikkat çekti.

LEZZETLİ BALIK TÜRLERİ TEHLİKEDE

Artan sıcaklığın çözülmüş oksijen miktarını düşürdüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Hakan Tecer, "Çözülmüş oksijenin azalması demek orada oksijene ihtiyaç duyan hassas canlılar için yaşam ortamlarının riske girmesi demek. Oksijene duyarlı lezzetli balıkların türleri ve popülasyonları azalacak anlamına gelir" diyerek bir başka tehlikeye dikkat çekti.

Bölgede 25 milyon insanın yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Tecer, "Buraya çok ciddi anlamda deşarjlar oluyor. Hem atık su deşarjları, hem de bölgedeki sanayiden kaynaklanan soğutma suyu deşarjları söz konusu" ifadelerini kullanırken, uzun vadede derin deşarjlardan vazgeçilmesi gerekebileceğini söylüyor.

Bilim insanları, Marmara Çevresi'ndeki atık su arıtma tesislerinin sayısının hızlı bir şekilde artırılması gerektiğine vurgu yapıyor.