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Marmara Denizi'ne sıkı takip! 2 milyara yakın ceza yazdılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Marmara Denizi&#039;ne sıkı takip! 2 milyara yakın ceza yazdılar
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Müsilajla mücadele kapsamında hayata geçirilen Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında bugüne kadar 272 bin 288 işletme ve deniz aracı denetlendi. 2 bin 896 işletme ve deniz aracına 1 milyar 808 milyon 701 bin TL idari ceza uygulandı. 268 işletmenin faaliyeti durduruldu. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müsilajla mücadele kapsamında 6 Haziran 2021’de uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmalarını sürdürüyor. 

Marmara Denizi'ne sıkı takip! 2 milyara yakın ceza yazdılar - 1. Resim

4 YILDA 2 MİLYARA YAKIN CEZA

Marmara Denizi ile Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerde 2021 yılından bugüne kadar 38 bin 934 işletme ve 233 bin 354 deniz aracı denetlendi. 2 bin 91 tesis ve 805 deniz aracına toplam 1 milyar 808 milyon 701 bin TL idari ceza uygulandı. 268 işletme için ise faaliyet durdurma kararı alındı.

Marmara Denizi'ne sıkı takip! 2 milyara yakın ceza yazdılar - 2. Resim

360 TESİSTEN ATIK SU NUMUNESİ ALINDI

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında, 2025 yılı ocak ayı içerisinde Marmara Denizi’ne kıyısı olan Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ illerinde atık su üreten 447 tesis denetlendi.

Marmara Denizi'ne sıkı takip! 2 milyara yakın ceza yazdılar - 3. Resim

Denetim kapsamında deşarjı olan 360 tesisten atık su numunesi alındı. Analiz sonuçlarına göre, bu numunelerden 62’sinin mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu, 11 belediye ve işletmeden kaynaklanan atık suların ise arıtılmadan deşarj edildiği tespit edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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