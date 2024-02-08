Marmaray'da acı olay: Raylara atlayarak canına kıydı

Marmaray Feneryolu durağında bir kişi, tren perona yaklaştığı sırada raylara atladı. Olay yerine sevk edilen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi, cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Acı olay, Marmaray Feneryolu istasyonunda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, seferler yapıldığı sırada perona yaklaştı. Bir anda raylara atlayan şahıs trenin altında kaldı. Durumu fark eden makinist, ekiplere haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis Marmaray’da güvenlik önlemi alırken, seferler durduruldu. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, seferler bir süre sonra normale döndü.