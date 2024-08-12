Mehmet Doğan son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye Erdoğan da katıldı

Hayatını kaybeden Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Bir süredir tedavi gören Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan, 77 yaşında Ankara’da vefat etti. Doğan’ın naaşı bugün Hacı Bayram-ı Velî Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilecek.

Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde Doğan için düzenlenen cenaze töreninde kısa bir de konuşma yaptı. Erdoğan, "Şu anda musalllada Hakk'a yürüyen Mehmet Doğan kardeşimiz dilimizi özellikle dil olarak kullanmayı, gençliğe öğretme mücadelesini veren, o büyük sözlüğüyle sözü özü gençliğe öğreten ve miras bırakan bir kardeşimizdi. Rabbim cennetinde bizleri bir ve beraber kılsın. Ailesine sabırla diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

TÜRKÇE HASSASİYETİYLE TANINIYORDU

Türkçe hassasiyetiyle tanınan ve lisana dair eserler veren Doğan “Öz Türkçecilik” denilen uydurukça akımına da karşı çıkıyordu. Ancak Doğan bunun yanında Mehmet Akif gibi isimlere dair kaleme aldığı “coşkulu” kitap ve makalelerle de adından söz ettiriyordu.

MEHMET DOĞAN KİMDİR?

Ankara'nın Kalecik ilçesinde 1947 yılında dünyaya gelen Doğan, Ankara Gazi Lisesinin ardından bugün Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak bilinen SBF Basın ve Yayın Yüksek Okulu'nda radyo-televizyon uzmanlık bölümünü başarıyla tamamladı. Mezun olduktan sonra 1972-1974 yıllarında Türk Tarih Kurumu Yeni Türkiye Araştırma Merkezi'nde dokümantalist olarak çalışan Doğan, askerlik görevinin ardından Dergah Yayınları'nda yayın yönetmeni olarak görev aldı.

Doğan, 1977 ve 1978'de Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda (TRT) Genel Müdür danışmanlığı yaptı ve tekrar Dergah yayınlarında çalışmaya başladı. Yayıncılığa ara vererek Ankara'ya dönen ve "Büyük Türkçe Sözlük"ü hazırlamaya başlayan Doğan, Türkiye Yazarlar Birliğinin kuruluş çalışmalarını yürüttü ve Birlik Yayınları'nı kurdu.

Kültür Bakanlığı Sinema Dairesinde sözleşmeli film yapımcısı ve senaryo yazarı olarak çalışan, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yazarlık dersleri veren ve Birlik Medya A.Ş'nin genel müdürlüğünü yapan Doğan, 1996'da 2005'e kadar sürdüreceği Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçildi.

GAZETE VE DERGİLERDE GÜNLÜK VE HAFTALIK YAZILAR YAZDI

Evli ve 3 çocuk babası olan Doğan, 1980'li yıllardan itibaren "Yeni Devir", "Zaman", "Yörünge", "Vakit", "Akit", "Vahdet", "Karar" ve "Gerçek Hayat"ın da arasında bulunduğu pek çok gazete ve dergide yayınlanan günlük ve haftalık yazılar kaleme aldı.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'nin yayınını planlayan ve ilk ciltlerinin yayınını yöneten Doğan, bu ansiklopediye muhtelif maddeler yazdı ve Türk Aile Ansiklopedisi'nin üç ciltlik yayınını yönetti. Mehmet Doğan, siyasi ve sosyal tarih, fikir ve basın tarihi, dil gibi alanlarla ilgili çalışmalarının yanı sıra Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi ve Türk Aile Ansiklopedisi'ne katkılar sağladı. Televizyon metinleri ve senaryolar yazdı, çeşitli televizyon programlarının ve filmlerin yapımında görev aldı.