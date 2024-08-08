Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen'e silahlı saldırı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İzmir'de Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Dikmen'in hayati tehlikesi yok.
Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen, Karabağlar ilçesi İnönü Bulvarı'nda silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
DİKMEN'İN SAĞLIK DURUMU İYİ
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunmayan Dikmen, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı