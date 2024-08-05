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Merdivenlere Filistin bayrağı resmedilmişti! Beyaza boyandı, Beyoğlu Belediyesi'nden açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merdivenlere Filistin bayrağı resmedilmişti! Beyaza boyandı, Beyoğlu Belediyesi&#039;nden açıklama geldi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beyoğlu Belediyesi tarafından Cihangir'deki merdivenlere çizilen Filistin Bayrağı beyaza boyandı. Açıklamada ise "Filistin bayrağının onlarca kişinin bastığı bir merdivende resmedilmesi kamuoyu vicdanını yaralamıştır. Filistin bayrağı yerde değil gökte olacak şekilde, hak ettiği ve kendisine yakışır bir noktada yerini alacaktır." denildi.

İsrail'in Gazze saldırılarına tepki göstermek ve Filistin konusunda farkındalık oluşturmak için Beyoğlu'nda bulunan Cihangir merdivenleri Filistin bayrağı renklerine boyanmıştı.

YediHilal Derneği'nin İstanbul İl Temsilciliği, yapmış oldukları eylemi sosyal medya hesaplarından paylaştı. "Cihangir merdivenleri böyle daha güzel oldu" notuyla X hesabından merdivenlerin önceki ve şimdiki halinin fotoğrafları yayınlandı.

"ONLARCA KİŞİNİN FİLİSTİN BAYRAĞINA AYAK BASMASI KAMUOYU VİCDANINI YARALADI"

Bu gelişmenin ardından merdivenlerin beyaza boyanması dikkat çekti. Konuyla ilgili Beyoğlu Belediyesi'nden bir açıklama geldi. Paylaşımda, "Cihangir’de Salı Pazarı Yokuşu olarak bilinen merdivenlere çizilen Filistin Bayrağı üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur. Görgü tanıklarının ifadelerine göre 4 Ağustos 2024 Pazar günü 06:00 sularında kimliği belirsiz genç bir grup tarafından merdivenlerin Filistin bayrağının renkleriyle boyandığı tespit edilmiştir. Soykırımcı katliama karşı mücadele eden Filistin bayrağının onlarca kişinin bastığı bir merdivende resmedilmesi kamuoyu vicdanını yaralamıştır." denildi.

Merdivenlere Filistin bayrağı resmedilmişti! Beyaza boyandı, Beyoğlu Belediyesi'nden açıklama geldi - 1. Resim

"FİLİSTİN BAYRAĞI, GÖKTE OLACAK ŞEKİLDE YERİNİ ALACAK"

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Beyoğlu Belediyesi olarak ulusların bayraklarını kutsal kabul ettiğimizden, haklı davalarında yanında olduğumuz Filistin halkını incitmeyecek şekilde destek olmak üzere, bayrak yerine Filistin intifadasının simgelerinden olan Hanzala'nın sembolik resmi, daha sonra kalıcı olarak çizilmek üzere alana asılmıştır. Filistin bayrağı ise yerde değil gökte olacak şekilde, hak ettiği ve kendisine yakışır bir noktada yerini alacaktır. Emniyet güçlerimiz eşliğinde, yapılan çalışmanın yanlış anlaşılmalara yol açmaması için komşularımız merdivenlere asılan bir pankartla bilgilendirilmiştir. Filistin halkının haklı davasını, ulusal simgelere saygı duyarak savunmayı sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygılarımızla."

Merdivenlere Filistin bayrağı resmedilmişti! Beyaza boyandı, Beyoğlu Belediyesi'nden açıklama geldi - 2. Resim

Merdivene bayrağı resmeden YediHilal Derneği tarafından yapılan açıklamada da "Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Ayak basılan kısma değil, merdivenin dik olan basılmayan kısmına boyama yapıldı. Asıl amacımız Filistin'i unutturmamaktır." ifadeleri yer aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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