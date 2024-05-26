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Mersin-Adana otoyolunda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Gündem Haberleri

Mersin-Adana karayolu Tarsus Yenice Kavşağı'nda bir otobüsün de karıştığı zincirleme kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Mersin-Adana Otoyolu'nda biri otobüs 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi de yaralandı.

YOLCU OTOBÜSÜ KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

İhlas Haber Ajansı Muhabiri Fatih Keçe'nin aktardığına göre saat 19:45 sıralarında Osmaniye'den Mersin'e gitmekte olan şehirlerarası bir yolcu otobüsü, yağışlı havada Tarsus ile Adana arasındaki Yenice Kavşağında kontrolü kaybederek karşı şeride geçti.
Mersin-Adana otoyolunda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim
Yolcu otobüsü biri kamyon 4 binek araca çarptı. Kaza sonrası Mersin ve Adana istikametlerinde trafik durdu. 

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

EN AZ 10 ÖLÜ VAR

Kazada ilk belirlemelere göre en az 10 kişi hayatını kaybetti. 30 kişi ise kişi yaralandı. Ambulanslar yaralıları çevre hastanelere sevk ediyor.Mersin-Adana otoyolunda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

MERSİN VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentte üzücü bir kaza meydana geldiğini belirterek, "TAG Otoylu'ndaki kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum." dedi.
Mersin-Adana otoyolunda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 3. Resim
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