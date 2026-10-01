Mersin'de 3 belediyeye operasyon! Vahap Seçer ve 2 belediye başkanı gözaltında
Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesine yönelik incelemelerde 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin TL kamu zararı tespit edildiği belirtildi.
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı. Seçer'in evinde arama yapılıyor.
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