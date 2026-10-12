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Mersin sular altında! Erdemli ve Silifki’de sokaklar, evler göle döndü, sürücüler mahsur kaldı

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Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerinde şiddetli sağanak sonrasında sokaklar göle döndü. Evleri, iş yerlerini iki müzeyi su basarken, sürücüler yolda mahsur kaldı, trafik aksadı. İşte Mersin’de sağanak sonrası görüntüler…

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Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarısında bulunduğu Mersin’in Silifke ve Erdemli ilçelerinde sağanak sonrası caddeler göle döndü. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, sürücüler yollarda mahsur kaldı.

Mersin sular altında! Erdemli ve Silifki’de sokaklar, evler göle döndü, sürücüler mahsur kaldı
Başlık ResmiMersin sular altında! Erdemli ve Silifki’de sokaklar, evler göle döndü, sürücüler mahsur kaldı

EVLERİ, MÜZELERİ SU BASTI

Silifke’de zemin kattaki ev ve iş yerlerinin zarar gördüğü yağışta, Saray Mahallesi'ndeki Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'ni su bastı. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, müze ve çevresindeki alanda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Mersin sular altında! Erdemli ve Silifki’de sokaklar, evler göle döndü, sürücüler mahsur kaldı
Başlık ResmiMersin sular altında! Erdemli ve Silifki’de sokaklar, evler göle döndü, sürücüler mahsur kaldı

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

İlçe merkezinde ana yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Sağanağın etkili olduğu Yeşilovacık Mahallesi'nde ise dereler taştı.

Mersin sular altında! Erdemli ve Silifki’de sokaklar, evler göle döndü, sürücüler mahsur kaldı
Başlık ResmiMersin sular altında! Erdemli ve Silifki’de sokaklar, evler göle döndü, sürücüler mahsur kaldı

RÖGARLAR TAŞTI

Erdemli ilçesinde ise yarım saat süren yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen çevre yolu başta olmak üzere birçok noktada su birikintileri oluştu. Alata Mahallesi'nde ise bazı müstakil evlerin bahçesi ile girişleri su doldu, rögarlar ise taştı.

Mersin sular altında! Erdemli ve Silifki’de sokaklar, evler göle döndü, sürücüler mahsur kaldı
Başlık ResmiMersin sular altında! Erdemli ve Silifki’de sokaklar, evler göle döndü, sürücüler mahsur kaldı
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | Mersin
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