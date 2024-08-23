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Mersin'de anız yakan 2 kişi dronla suçüstü yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'in Erdemli ilçesinde anız yakan 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerin anız yakma anı dronla görüntülendi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri anız yakma yasağına uymayan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Erdemli ilçesinde 2 şahsın anız yakmak suretiyle bitki ve hayvan türlerinin yok olmasına ve doğal zenginliklerin tahribine yol açtığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, şüphelileri anız yaktıkları esnada suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Mersin'de anız yakan 2 kişi dronla suçüstü yakalandı - 1. Resim

ANIZ YAKTIKLARI AN KAMERADA

Şüphelilerin anız yakma anı ise dronla görüntülendi. Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Mersin'de anız yakan 2 kişi dronla suçüstü yakalandı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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