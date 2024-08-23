Kaldırım aniden çöktü, obruğa düşen kadın kayboldu
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir kaldırımın çökmesiyle oluşan 8 metre derinliğindeki obruğa düşen kadın kayboldu.
Malezya'da yerel polis yetkilisi Sulizmie Affendy Sulaiman, görgü tanıklarının ifadelerine göre, bir kadının üzerinde bulunduğu kaldırımın aniden çöktüğünü söyledi.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Sulaiman, kurtarma ekiplerinin 8 metrelik obruğun çevresine önlem amaçlı barikat kurduğunu bildirdi. Başkentin Dang Wangi bölgesinde meydana gelen olay sonrası kayıp kadını bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı