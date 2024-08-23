Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Kaldırım aniden çöktü, obruğa düşen kadın kayboldu

Kaldırım aniden çöktü, obruğa düşen kadın kayboldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kaldırım aniden çöktü, obruğa düşen kadın kayboldu

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir kaldırımın çökmesiyle oluşan 8 metre derinliğindeki obruğa düşen kadın kayboldu.

Malezya'da yerel polis yetkilisi Sulizmie Affendy Sulaiman, görgü tanıklarının ifadelerine göre, bir kadının üzerinde bulunduğu kaldırımın aniden çöktüğünü söyledi.

Kaldırım aniden çöktü, obruğa düşen kadın kayboldu - 1. Resim

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Sulaiman, kurtarma ekiplerinin 8 metrelik obruğun çevresine önlem amaçlı barikat kurduğunu bildirdi. Başkentin Dang Wangi bölgesinde meydana gelen olay sonrası kayıp kadını bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Reha Muhtar’ın hayati tehlikesi var mı? Meslektaşı Uğur Dündar son durumu paylaştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yangın evi küle çevirdi, 4'ü çocuk 6 kişi öldü - DünyaYangın evi küle çevirdi, 4'ü çocuk 6 kişi öldüİzlanda'da inanılmaz görüntüler! Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ patladı - Dünyaİnanılmaz görüntüler kamerada!NATO, 'Rusya sabotajı' iddialarının ardından Almanya'daki üssü için kritik bir karar aldı - DünyaAskeri üste hareketlilik! Rusya'ya karşı yeni hamleDünyanın en büyük ikinci elması bulundu! Ağırlığını duyanın gözleri fal taşı gibi açılıyor - DünyaDünyanın en büyük ikinci elması bulundu!Resmen aday oldu! Kamala Harris'ten dikkat çeken 'Gazze' mesajı - DünyaHarris'ten dikkat çeken 'Gazze' mesajıİsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik'ten dünyayı sallayan itiraf: İsrail uçurumun eşiğine sürükleniyor - Dünya"İsrail uçurumun eşiğine sürükleniyor"
Sonraki Haber Yükleniyor...