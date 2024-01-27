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    • Mersin'de fabrika yangın! Kara dumanlar gökyüzünü sardı

    Mersin'de bir narenciye paketleme fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler büyük bir alanı sardı, kara dumanlar gökyüzünü kapladı. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Mersin&#039;de fabrika yangın! Kara dumanlar gökyüzünü sardı

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Mahallesi'ndeki narenciye paketleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Mersin'de fabrika yangın! Kara dumanlar gökyüzünü sardı

    Kısa sürede büyüyen alevler büyük bir alanı sardı, gökyüzünü kaplayan kara dumanlar görenleri korkuttu.

    Mersin'de fabrika yangın! Kara dumanlar gökyüzünü sardı

    Yangının kontrol altına alınması için itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Gündem > Mersin'de fabrika yangın! Kara dumanlar gökyüzünü sardı
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