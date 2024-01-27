Mersin'de fabrika yangın! Kara dumanlar gökyüzünü sardı

Mersin'de bir narenciye paketleme fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler büyük bir alanı sardı, kara dumanlar gökyüzünü kapladı. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 27 Ocak 2024 14:41 - Güncelleme: 27 Ocak 2024 14:42 - Güncelleme:

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