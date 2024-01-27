Mersin'de fabrika yangın! Kara dumanlar gökyüzünü sardı
Mersin'de bir narenciye paketleme fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler büyük bir alanı sardı, kara dumanlar gökyüzünü kapladı. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Mahallesi'ndeki narenciye paketleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen alevler büyük bir alanı sardı, gökyüzünü kaplayan kara dumanlar görenleri korkuttu.
Yangının kontrol altına alınması için itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı