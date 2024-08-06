Meteoroloji 6 Ağustos tahminlerini paylaştı! Bunaltıcı sıcaklar devam edecek

Mevsim normalleri üzerinden seyreden sıcaklıklar yeniden etkisini hissettirecek. Termometreler bazı illerde 40 derecenin üstüne çıkacak, bunaltıcı hava ağustos ayında da devam edecek. İşte 6 Ağustos 2024 hava durumu tahminleri...

Yurt genelinde sıcak hava etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre; hava sıcaklığı yeni haftada da mevsim normallerinin üstünde seyretmeyi sürdürecek. Bunaltıcı sıcakların etkili olacağı, özellikle batı ve güney kesimlerde sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği, termometrelerin 40 derecenin üstünü göstereceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; öğleden sonra Orta ve Doğu Akdeniz Toroslar kesimleri, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

ÜÇ BÜYÜKŞEHRİN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, üç büyükşehrin hava durumuyla ilgili olarak da şu bilgiyi verdi:

"Ankara’da yağış beklemiyoruz, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredebilir. Salı günü İstanbul’da yağış bekliyoruz. Hava sıcaklığı yüksek nemle beraber mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak. İzmir’de ise yağışsız ve sıcak bir hafta bizi bekliyor. Hava sıcaklıklarının şehir merkezinde 37 derecelere kadar çıkacağını, ilçe merkezlerindeyse 40 dereceyi bulabileceğini tahmin ediyoruz."

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

SİVAS °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık