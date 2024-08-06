Meteoroloji 6 Ağustos tahminlerini paylaştı! Bunaltıcı sıcaklar devam edecek
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Mevsim normalleri üzerinden seyreden sıcaklıklar yeniden etkisini hissettirecek. Termometreler bazı illerde 40 derecenin üstüne çıkacak, bunaltıcı hava ağustos ayında da devam edecek. İşte 6 Ağustos 2024 hava durumu tahminleri...
Yurt genelinde sıcak hava etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre; hava sıcaklığı yeni haftada da mevsim normallerinin üstünde seyretmeyi sürdürecek. Bunaltıcı sıcakların etkili olacağı, özellikle batı ve güney kesimlerde sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği, termometrelerin 40 derecenin üstünü göstereceği tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; öğleden sonra Orta ve Doğu Akdeniz Toroslar kesimleri, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
ÜÇ BÜYÜKŞEHRİN HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, üç büyükşehrin hava durumuyla ilgili olarak da şu bilgiyi verdi:
"Ankara’da yağış beklemiyoruz, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredebilir. Salı günü İstanbul’da yağış bekliyoruz. Hava sıcaklığı yüksek nemle beraber mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak. İzmir’de ise yağışsız ve sıcak bir hafta bizi bekliyor. Hava sıcaklıklarının şehir merkezinde 37 derecelere kadar çıkacağını, ilçe merkezlerindeyse 40 dereceyi bulabileceğini tahmin ediyoruz."
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
SİVAS °C, 32°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Türkiye Gazetesi