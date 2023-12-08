8 Aralık 2023 08:57 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 09:50

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Aralık ayının başından bu yana etkili olan sağanak yağışlar yerini fırtınaya bırakıyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere hava sıcaklıkları 5-6 derece birden düşerken gözler kar yağışlarına çevrildi. Peki İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Bugün hava durumu nasıl? Hangi bölgelerde sağanak yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü saat vererek uyardı. İstanbul için ‘Sarı kodlu’ uyarı! Kuvvetli fırtına ve sağanak geliyor. Atkıları ve eldivenleri hazırlayın. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları…

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAAT VEREREK UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, ülke geneli (Doğu Anadolu'nun doğusu, Rize çevreleri ve Artvin kıyıları dışında) yağmur ve sağanak yağışlı, Akdeniz kıyıları gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Ege , Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Çanakkale'nin doğusu, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın merkez ve batısı, Mersin çevreleri ve Adana'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli, Antalya’nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıklarının Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli(40 - 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

14 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yayınladı. O iller ise şu şekilde; Turuncu kodlu uyarının yapıldığı iller, Adana, Mersin ve Antalya oldu. Sarı kodlu uyarılan iller ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta ve Yalova olarak sıralandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ ACİL ÇAĞRIDA BULUNDU

Öte yandan İstanbul Valiliği’nden de son dakika uyarısı geldi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden itibaren kuzey ilçeleri ağırlıklı olarak İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor" denilirken ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar olabileceğini belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.

TURUNCU KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.