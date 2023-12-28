Meteoroloji'den 2 kente kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve kar geliyor (28 Aralık 2023 hava durumu)

28 Aralık 2023 08:41 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 08:42

Son haftalarda yurt genelinde kurak seyreden hava bugün de sürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Aralık 2023 günün hava durumu tahminlerinde kar ve sağanak beklenen 2 kenti açıkladı, vatandaşları uyardı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 16°C

Az bulutlu ve açık