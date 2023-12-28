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    Meteoroloji'den 2 kente kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve kar geliyor (28 Aralık 2023 hava durumu)

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Aralık 2023 günün hava durumu tahminlerini paylaştı, kar ve sağanak beklenen iller belli oldu. Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar sürecek, Doğu Karadeniz'de ise yer yer karla karışık yağmur ve kar görülecek.

    Meteoroloji&#039;den 2 kente kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve kar geliyor (28 Aralık 2023 hava durumu)
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Son haftalarda yurt genelinde kurak seyreden hava bugün de sürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Aralık 2023 günün hava durumu tahminlerinde kar ve sağanak beklenen 2 kenti açıkladı, vatandaşları uyardı.

    BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    Meteoroloji'den 2 kente kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve kar geliyor (28 Aralık 2023 hava durumu)

    İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    ANKARA °C, 11°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 17°C
    Az bulutlu ve açık

    ADANA °C, 23°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 25°C
    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR °C, 11°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 12°C
    Az bulutlu ve açık

    SAMSUN °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 14°C
    Çok bulutlu ve yağmurlu

    ERZURUM °C, 2°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DİYARBAKIR °C, 14°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 16°C
    Az bulutlu ve açık

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MeteorolojiHava DurumuSağanakDoğu Karadeniz
    Haberler > Gündem > Meteoroloji'den 2 kente kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve kar geliyor (28 Aralık 2023 hava durumu)
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