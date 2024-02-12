Meteoroloji'den 22 kente 'sarı' ve 'turuncu' uyarı! Fırtına, sağanak, çığ...

Meteoroloji yeni haftaya dair tahminlerini paylaştı, haftanın ilk gününde yurt genelinde beklenen hava durumu belli oldu. 3 kentte turuncu ve 19 kentte ise sarı uyarı veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Ankara, İstanbul ve İzmir dahil 12 Şubat 2024 hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji 12 Şubat 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, haftanın ilk gününde yurt genelinde beklenen hava belli oldu. Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ederken 22 kentte ise sarı ve turuncu uyarı verildi. Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul için perşembe gününü işaret etti. İşte il il günün hava durumu tahminleri ve detaylar...

12 ŞUBAT 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Isparta çevreleri ve Burdur'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, rüzgar ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ile Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) Kıyı Ege'de yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esecek.

22 İLDE TURUNCU VE SARI KOD

Balıkesir, Çanakkale ve Muğla'da etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 'turuncu kodlu uyarı' verildi. 19 ilde ise kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi nedeniyle sarı kod ile uyarıda bulunuldu.

Sarı kodlu uyarı alan iller şöyle: Ağrı, Artvin, Aydın, Bitlis, Edirne, Erzurum, Giresun, Hakkari, İzmir, Kars, Kırklareli, Manisa, Muş, Rize, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 9 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Prof. Dr. Orhan Şen, haftanın ilk gününde beklenen hava durumuna dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Şen, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Pazartesi, sıcaklıklar gene yüksek ama yağış batıya giriş yaptı. Ege, Marmara, Batı Akdeniz yağmurlu. Çanakkale Balıkesir’in batı, Edirne, öğleden sonra İzmir ve Aydın Manisa'da kuvvetli, Muğla'da çok kuvvetli yağmur var. Bu bölgelerde lodos kuvvetli, doğuda çığ riski devam ediyor.

Sıcaklıklar Çarşambadan itibaren ortalamaya dönecek. Yağış hafta boyu anadoluya da yayılacak. Anadolu'nun yükseklerinde hafta sonu kky ve kar görülebilir. İstanbul'da perşembe 9 C kadar düşer."

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu