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    • Ardahan, Cumhuriyet tarihinin en büyük kar yağışını gördü

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Ardahan, Cumhuriyet tarihinin en büyük kar yağışını gördü
    Ardahan, Kar, Meteoroloji, Haber

    Güncel Haberleri  / Ajanslar

     Ardahan'da Cumhuriyet tarihinin en büyük kar yağışlarından biri geçtiğimiz 5 Şubat'ta yaşandı. İki gün süren yağış, kentte büyük tahribata neden olurken Vali Hayrettin Çiçek, vatandaşların zararının karşılanacağını duyurdu. 

    Türkiye'nin en soğuk illeri arasından zirvede olan Ardahan'da 5 Şubat'ta başlayan ve iki süren kar yağışı hayatı felç etti. Kentte son 55 yılın en yüksek kar kalınlığına ulaşıldı. Öte yandan yağış, Cumhuriyet tarihinin en büyük kar yağışlarından bir tanesi olarak da tarihe geçti. 

    Son yılların en büyük tahribatına neden olan kar yağışında fırtına ve çığ ile birlikte köylerde 10 konut, 12 ahır çatısı çöktü. Meydana gelen doğal afet sonucu 12 büyükbaş hayvan öldü.

    AFAD HASAR TESPİTİNE BAŞLADI

    Yıkılan ev ve ahırlarda inceleme yapan Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, vatandaşların zararının karşılanması için çalışma başlattıklarını söyledi. Doğal afet sonucunda Kent merkezine bağlı Sulakyurt, Ardıçdere ve Bağdeşen köyü, Posof ilçesine bağlı Derindere köyünde ve Damal ilçe merkezinde 10 konutun çatısı ile 12 ahır yıkıldı. Ahırlarda 12 büyükbaş hayvan telef oldu. AFAD ekipleri, zarar gören konut ve ahırlarda inceleme yaparak hasar tespit çalışması başlattı.

    Ardahan, Cumhuriyet tarihinin en büyük kar yağışını gördü

    CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK YAĞIŞI

    Vali Çiçek, köyleri ziyaret ederek hasar gören konutlar ile ahırlarda incelemede bulundu.

    Ardahan, Cumhuriyet tarihinin en büyük kar yağışını gördü

    Kar yağışı sonrası devlet kurumlarının harekete geçtiğini ve zararların karşılanacağını ifade eden Vali Çiçek, "Hemen hemen Cumhuriyet tarihinin en büyük kar yağışlarından bir tanesiydi. Kar rahmet ve bereket demek ancak beraberinde yolların kapanmasıyla birlikte çeşitli sıkıntılara sebebiyet verdi.

    Ardahan, Cumhuriyet tarihinin en büyük kar yağışını gördü

    ZARAR TAZMİN EDİLECEK

    Yağışın hemen akabinde Valilik, Kaymakamlık, İl Özel İdare ve Jandarma canhıraş bir şekilde çalışarak köy yollarını açtı. Yoğun kar ile birlikte Ardahan merkez ile Posof ve Damal ilçelerinde 6 köyümüzde vatandaşlarımızın çatı çökmesi, ahırlarının yıkılması ve ufak çaplı çığ sebebiyle afetler yaşadı.

    Ardahan, Cumhuriyet tarihinin en büyük kar yağışını gördü

    Devletimizin kurumları hemen afete müdahale ettiler. Ahırlarda kurtarılan ve ölen hayvanlar oldu. Şu anki tespitlerimize göre telef olan hayvan sayısı 12. 10 konut ile 12 ahırda hasar meydana gelmiş durumda. Ekiplerimiz gerekli tespitleri yaptılar. İnşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu vatandaşlarımızın zararını tazmin etme noktasında gerekenler yapılacak" dedi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Ajanslar
    ArdahanKarMeteoroloji
    Haberler > Güncel > Ardahan, Cumhuriyet tarihinin en büyük kar yağışını gördü
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