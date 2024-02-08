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    • Ardahan'da kar yağdı, su azaldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Ardahan, Kar, Haber

    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

     Son 55 yılın en karlı günlerini geçiren Ardahan'da vatandaşlar suyun donmaması için musluklarını açık bırakıyor. Ancak açık bırakılan musluklar kentte suyun azalmasına neden oldu. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, vatandaşlara tasarruf çağrısında bulunarak "Tazyik azalınca belirli bölgelere su veremiyoruz. Su kullanımını ve muslukları kısalım" uyarısını yaptı. 

    Türkiye'nin en soğuk kenti Ardahan son 55 yılın en karlı günlerini geçiriyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 96 santimetreyi bulurken okullar üçüncü kez tatil edildi, pek çok köy yolu ulaşıma kapandı. 

    Araçların kara gömüldüğü, hayatın durduğu kentte vatandaşlar suyun donmaması için musluklarını açık bırakmaya başladı. Açık bırakılan musluklar nedeniyle kentin suyu azaldı. 

    Ardahan'da kar yağdı, su azaldı

    'BELİRLİ BÖLGELERE SU VEREMİYORUZ'

    Belediye Başkanı Faruk Demir, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, suların tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu.

    Son 3 gündür kenti etkisi altına alan kar yağışı ile yoğun mücadele ettiklerini ifade eden Demir, şunları kaydetti:

    Ardahan'da kar yağdı, su azaldı

    Su hayattır, hayatı iyi kullanalım. Komşu hakkı denen bir durum var. İki gündür sularımızda azalma var. Bunun sebebi, su kaynağımızın azalmasından veya bir arızadan dolayı değil, suların donmamasına karşı açık bırakılmasındandır. Vatandaşımız, özellikle geceleri 'şebeke donmasın' diye muslukları açık bırakıyor ancak bu durum su kaynağının azalmasına neden oluyor. Tazyik azalınca da belirli bölgelere su veremiyoruz.

    Ardahan'da kar yağdı, su azaldı

    SUYU KISIK AÇIN ÇAĞRISI

    Bu da donmalara neden oluyor çünkü su gidemiyor. Bunun en sağlıklı yolu kısık açmaktır. Hem suyunuz donmayacak hem de diğer vatandaşlar da mağdur olmayacak. Su kullanımını ve açık bırakılan muslukları kısalım, asgariye indirelim.

    Ardahan'da kar yağdı, su azaldı

    Demir, konuyla ilgili tüm vatandaşlardan duyarlılık beklediğini vurguladı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ArdahanKar
    Haberler > Güncel > Ardahan'da kar yağdı, su azaldı
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